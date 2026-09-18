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La cei 22 de ani ai săi, fotbalistul poate fi considerat un veteran în echipa lui Ionuț Chirilă , tehnician care folosește etapă de etapă copii de 16-17 ani inclusiv în primul ”unsprezece”.

El a mai jucat, printre altele, la juniorii lui DC United și AZ Alkmaar și la tineretul lui Den Bosch, iar acum a semnat cu CS Dinamo un contract pe două sezoane.

Născut în SUA, cu selecții atât la naționalele de juniori americane, cât și la reprezentativa de seniori din Eritreea (acolo unde este coleg cu Oliver Hintsa , atacantul lui Dinamo din Superligă), Yohannes a fost transferat din Olanda, de la divizionara secundă Almere City FC.

CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare, aflată pe penultimul loc în Liga 2, deasupra codașei Steaua, l-a transferat zilele trecute pe Aethan Yohannes , un mijlocaș central de profil defensiv cu un CV extrem de interesant.

Contactat de Sport.ro, antrenorul lui CS Dinamo ne-a oferit mai multe informații despre Aethan Yohannes.

”L-am văzut și mi-a plăcut, pentru mine este important că are patru ani la AZ Alkmaar, deci vine cu școala olandeză. Este un jucător puternic, are știința jocului, sigur că acum trebuie să se integreze în echipa noastră. Numai ce i-au ieșit actele, deci este bun de joc. Să vedem, marți avem meci la Târgu Mureș, înainte de pauza de campionat.

Mie-mi place, poate să crească, iar noi avem nevoie de jucători puternici din punct de vedere fizic, de forță, care să țină puțin mijlocul terenului, pentru că eu sunt cu grădinița după mine, am 14 juniori în echipă.

Și are o viteză foarte bună pentru un mijlocaș central la închidere, pot juca și 4-4-2 cu el, este un bun pasator. Repet: vede bine jocul, iar față de ceilalți are un plus de forță fizică”, l-a descris Ionuț Chirilă pe noul său jucător.

Sora lui Aethan, Lily Yohannes, este deja un star: joacă în cea mai puternică națională din lume și la cea mai bună echipă de club a Europei

Fratele mai mic al lui Aethan, Jayden (21 de ani), este și el fotbalist, tot în Olanda, la tineretul lui SC Telstar.

Dar ”perla” familiei este mezina Lily Yohannes, care la 19 ani joacă deja pentru naționala de senioare a SUA și în ultimul sezon a câștigat toate cele trei trofee din Franța cu Olympique Lyon - campionatul, Cupa și Cupa Ligii.

Practic, Lily joacă pentru cea mai bună națională din lume (SUA, cu 4 titluri de campioană mondială - record) și pentru cea mai bună echipă de club din Europa (Olympique Lyon, cu 8 trofee Champions League - record)!