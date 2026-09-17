Recent, prosport.ro a scris că fotbalistul trimis de FCSB sub formă de împrumut la Levadiakos ar fi consumat gaz ilariant, un gaz folosit în medicină pe post de sedativ, dar care, în România, nu este ilegal.

Mai mult decât atât, într-o zi în care jucătorul nu s-ar fi prezentat la antrenamente, oficialii clubului și rudele sale ar fi alertat autoritățile.

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Reacția lui Marica după ce Tavi Popescu ar fi consumat gaz ilariant

Întrebat despre situația prin care ar trece Tavi Popescu, Ciprian Marica, fost internațional român, a explicat că preferă să nu se preocupe de ceea ce face fotbalistul în viața privată, atât timp cât acest lucru nu îi afectează evoluțiile, și că pentru el cel mai important rămâne ceea ce arată pe teren.

”Vreau să vă spun așa despre Tavi Popescu. Puțin mă interesează viața sportivului, ce face la el acasă. Cât timp nu deranjează pe nimeni, atâta timp cât Tavi joacă, își face treaba când intră pe teren, nu mă interesează ce face în timpul liber.

Clar că dacă sunt repercusiuni, el trebuie să și le asume. Răspunde pentru faptele lui și abia apoi îl putem judeca. Dacă vedem ceva clar, real, cu dovezi”, a spus Marica.