Oltenii, încrezători înaintea meciului cu Levski, în ciuda umilinței cu Dinamo: „A făcut mai mult bine!”

Universitatea Craiova primește vizita formației Levski Sofia miercuri, de la ora 20:30, în manșa secundă a turului doi preliminar din Liga Campionilor . După ce au cedat cu 1-0 în prima întâlnire din Bulgaria, oltenii sunt obligați să câștige pe teren propriu pentru a obține biletele către faza următoare a competiției.

Încredere în forța ofensivă a oltenilor

Eugen Neagoe, fostul antrenor al trupei din Bănie, este convins că echipa are calitatea necesară pentru a răsturna soarta calificării, bazându-se pe evoluția solidă arătată în deplasare.

„Craiova e o echipă puternică. La Sofia, putea să înscrie cel puţin două goluri. Craiova e favorită. Levski e o echipă bună când are mingea, când recuperează mingea, dar defensiv e o echipă modestă. Sunt convins că Universitatea Craiova o să întoarcă rezultatul”, a subliniat tehnicianul la Prima Sport.

Potrivit lui Neagoe, înfrângerea suferită recent în fața lui Dinamo la București (5-1) ar putea funcționa ca un duș rece necesar înaintea duelului european, un șoc care să fi adus, în cele din urmă, mai mult bine decât rău în vestiarul echipei.

„Surprinzător e pentru mine şocul de la Bucureşti cu Dinamo. Nu mă aşteptam, dar rezultatul de la Sofia poate fi întors”, a mai spus antrenorul, convins că elevii lui Filipe Coelho se pot redresa.