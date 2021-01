O noua drama a zguduit fotbalul mondial! Un fotbalist brazilian de 24 ani a decedat dupa un stop cardiac suferit in timpul meciului! VIDEO cu momentul socant

In minutul 27 al meciului dintre Alverca si Uniao de Almeirim din Liga 3 portugheza, mijlocasul brazilian al echipei gazda, Alex Apolinario, s-a prabusit pe teren.

Fotbalistul a suferit un stop-cardiac in partida disputata care s-a disputat pe 3 ianuarie si, in ciuda faptului ca mama sa a spus pentru O Jogo ca existau sanse de recuperare, Apolinariu s-a stins din viata in cursul zilei de joi.

Jucatorul nu a mai putut fi salvat in ciuda eforturilor facute de medici, care au incercat sa il resusciteze la fata locului, dupa care l-au transportat la un spital din apropiere de Lisabona.

Aceasta tragedie vine la putin timp dupa ce fotbalul a pierdut trei personalitati de marca, respectiv Diego Armando Maradona, Paolo Rossi si Papa Diop.

VIDEO Momentul in care Apolinario s-a prabusit pe teren

Brazilian Alex Apolinário, who played for Alverca, died of brain death at the age of 24, four days after collapsing in a third-party game in Portuguese football. pic.twitter.com/ZZUj5QM1vg