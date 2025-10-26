Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati Gresini) a câştigat, duminică, în Malaysia, cel de-al 20-lea Grand Prix al sezonului MotoGP.

Alex Marquez a făcut senzație la Grand Prix-ul Malaysiei

Al doilea pe grila de start, pilotul Ducati-Gresini a preluat conducerea cursei încă din al doilea tur (din 20) şi a obţinut a treia victorie în GP din acest an.

El l-a devansat pe compatriotul său Pedro Acosta (KTM), care a terminat pe locul al doilea şi a egalat cea mai bună performanţă a sa în elită.

Joan Mir (Honda), campion mondial în 2020, completează un podium 100% spaniol la finalul acestei a 20-a etape (din 22) a sezonului.

Plecat din pole position, dublu campion mondial 2022-2023 Francesco Bagnaia a fost nevoit să abandoneze cu trei tururi înainte de final, aparent din cauza unei probleme tehnice, în timp ce se afla pe locul al treilea cu Ducati-ul său.

