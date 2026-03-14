Elye Wahi a fost introdus în cărți pentru CM 2026, peste capul selecționerului

Deși a reprezentat Franța la nivel de juniori (U16, U17, U19, U19) și tineret (U21, U23), atacantul Elye Wahi a acceptat să depună actele pentru obținerea cetățeniei ivoriene. Până la startul CM 2026, acesta va deveni eligibil pentru selecția la naționala Coastei de Fildeș și are șanse mari să facă parte din lotul deplasat la turneul final, acolo unde "Elefanții" fac parte din Grupa E, alături de Germania, Curacao și Ecuador.

Conform presei locale, selecționerul Emerse Fae nu ar fi fost prea încântat de naturalizarea acestuia, dar a fost convins să se întâlnească cu atacantul din Ligue 1, după ce președintele Federation Ivoirienne de Football, Yacine Idriss Diallo, ar fi insistat ca ce cei doi să se întâlnească și să poate o discuție pe teme fotbalistice.

Inițial, Fae ar fi considerat că are postul de atacant central acoperit de Vakoun Bayo (Udinese), Jean-Philippe Krasso (Paris FC), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Sebastien Haller (FC Utrecht), Richard Kone (Queens Park Rangers) și Emmanuel Latte Lath (Atlanta United FC) și nu ar fi corect să nu îi ia în considerare unul dintre ei pentru CM 2026, după ce au dus greul în preliminarii.

Wahi a avut grave probleme de comportament

Sepe Elye Delmas Wahi (23 de ani) este născut la Courcouronnes (regiunea Ile-de-France) din tată ivorian, care a decedat când avea doi ani, și a fost adoptat legal de tatăl său vitreg. S-a format la juniorii cluburilor Suresnes, Caen, Montfermeil și Montpellier. La nivel de seniori a evoluat pentru Montpellier II (2019-2020), Montpellier (2020-2023), Lens (2023-2024), Olimpique Marseille (2024-2025), Eintracht Frankfurt (2025-prezent) și Nice (2026-prezent / împrumutat). Joacă pe postul de atacant central și este cotat la 12 milioane de euro.

De-a lungul carierei, a fost în centrul unor cazuri halucinante. În 2018, pe când era junior la Caen, el a fost exmatriculat de College Jean-Moulin, după ce o anchetă a descoperit că a amenințat fizic și verbal trei colegi de clasă, ca să îl urmeze în toaletă și să se dezbrace de haine. Doi ani mai târziu, jurnalistul de investigație Romaine Molina a pretins că acesta ar fi făcut presiuni asupra a trei elevi din aceeași școală, pentru a se masturba în fața sa, în timp ce îi filma. În 2021, o femeie de 22 de ani a acuzat că a fost lovită cu pumnul în față de fotbalist, în incinta clubului de noapte L'Entrepot din comuna Lattes. Cazul a fost clasat, după ce acesta s-ar fi înțeles cu victima să nu depună plângere penală.

