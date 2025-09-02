Atacantul Petrișor Voinea (35 de ani), fotbalist cu o carieră de veritabil globe-trotter, s-a întors acasă, în județul în care s-a născut, Galați, și a semnat cu Sporting Liești, echipă din Liga 3.

”⚔️ Bun venit, Voinea Petrișor!

🤝Sporting Liești și Voinea Petrișor au ajuns la un acord, jucătorul semnând un contract valabil pe un an cu formația noastră!

💪 Bine ai venit în echipa noastră, împreună cu noii tăi colegi să ne putem îndeplini obiectivele propuse! 🔴⚪️🔴”, a postat gruparea gălățeană.

