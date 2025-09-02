OFICIAL Golgheterul român cu meciuri în Italia, Arabia Saudită, Vietnam, Hong Kong, Malaysia sau San Marino s-a întors acasă!

Alexandru Hațieganu
Petrișor Voinea a jucat puțin și în prima ligă din România.

Atacantul Petrișor Voinea (35 de ani), fotbalist cu o carieră de veritabil globe-trotter, s-a întors acasă, în județul în care s-a născut, Galați, și a semnat cu Sporting Liești, echipă din Liga 3.

⚔️ Bun venit, Voinea Petrișor! 

🤝Sporting Liești și Voinea Petrișor au ajuns la un acord, jucătorul semnând un contract valabil pe un an cu formația noastră! 

💪 Bine ai venit în echipa noastră, împreună cu noii tăi colegi să ne putem îndeplini obiectivele propuse! 🔴⚪️🔴, a postat gruparea gălățeană.

Originar din Ivești, județul Galați, Voinea a jucat la Livorno Primavera și la o serie de echipe din ligile inferioare italiene (Serie D și Eccellenza) înainte de a începe să cutreiere lumea.

Sông Lam Nghệ An sau Sanna Khánh Hòa BVN, printre echipele la care a evoluat Petrișor Voinea

Printre echipele din țările exotice în care a evoluat se numără Vissai Ninh Bình, Sông Lam Nghệ An, Sanna Khánh Hòa BVN (toate din Vietnam), Sun Pegasus (Hong Kong), Wej SC, Afif FC, Al-Sharq (toate din Arabia Saudită), PDRM/Polis Diraja Malaysia FC (Malaysia), La Fiorita și Victor San Marino Calcio (ambele din San Marino).

În urmă cu un deceniu, în 2015, Petrișor Voinea a bifat și două apariții în prima ligă din România, la Petrolul Ploiești, singura echipă din țara noastră la care fusese până acum legitimat, pentru care a debutat într-un meci cu FCSB.

