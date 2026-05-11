OFICIAL 108 meciuri consecutive fără înfrângere, record în fotbalul mondial!

Performanță fabuloasă pentru Johor Darul Ta'Zim.

Johor Darul Ta'zimMalaysiaXisco MunozBergsonFederico Hidalgo
Johor Darul Ta'Zim, o echipă malaeziană formată în mare parte din jucători spanioli, a egalat recordul mondial deţinut de ASEC Mimosas din Cote d'Ivoire pentru meciuri consecutive fără înfrângere în Superliga malaeziană de fotbal, cu 108, relatează EFE.

Spaniolii din Malaysia nu au mai pierdut vreun meci de cinci ani

Echipa malaeziană, antrenată de spaniolul Xisco Munoz, nu a pierdut niciun meci de campionat din aprilie 2021. 

Duminică, în ultima etapă, au învins-o pe Kelantan The Real Warriors cu scorul de 14-1, graţie golurilor marcate de spaniolii Antonio Cristian şi Alberto Díaz, precum şi şase ale brazilianului Bergson şi trei ale argentinianului Federico Hidalgo, printre alţii.

Echipa nu va putea doborî acest record până la începutul sezonului viitor, dar până acum a acumulat patru sezoane consecutive fără înfrângere în campionat şi şase în total, reuşind această performanţă şi în 2016 şi 2020. 

Agerpres

