Fotbalistul a plecat cu scandal din "Ștefan cel Mare".

kuala lumpur city fcGorka LarruceaDinamo Bucuresti
Gorka Larrucea, mijlocașul spaniol care a plecat cu scandal de la Dinamo București, și-a găsit un nou angajament în Asia, semnând cu Kuala Lumpur City FC în Malaysia Super League, pe 22 iulie 2025.

Relația dintre Larrucea și Dinamo era tensionată, mijlocașul fiind exclus de pe lista A pentru a doua parte a sezonului și depunând plângeri la AFAN și la Asociația Fotbaliștilor din Spania. În cele din urmă, părțile au ajuns la o reziliere amiabilă a contractului, iar Larrucea și-a continuat cariera în afara României.

Gorka Larrucea a semnat în Malaysia

Spaniolul și-a început cariera la Gernika Club, de unde a ajuns la Real Union, apoi la SD Amorebieta, echipă cu care a promovat în Segunda Division în sezonul 2020-2021. În 2022 a semnat cu Dinamo București, contribuind semnificativ la promovarea echipei în SuperLiga României.

După despărțirea de Dinamo, Larrucea a mai jucat la Etar Veliko Târnovo (Bulgaria) și FK Sabail (Azerbaidjan), înainte de a ajunge în Malaysia.

La Kuala Lumpur City, el poartă tricoul cu numărul 24 și este considerat un jucător de bază al echipei. Până în momentul redactării acestui articol, a bifat patru apariții, fără contribuții de gol.

KL City FC, club de tradiție în Malaysia

KL City FC este un club profesionist fondat în 1974, cu palmares bogat în competițiile interne. 2 titluri de campioană, 4 Cupe ale Malaeziei, 3 Cupe FA și 3 Charity Shield sunt trofeele din vitrina clubului.

Clubul are o rivalitate istorică cu Selangor, cunoscută drept Klang Valley Derby, și a cunoscut succesul maxim în anii ’80, câștigând de trei ori consecutiv Malaysia Cup (1987–1989). 

În 2021, echipa și-a schimbat denumirea în Kuala Lumpur City și a câștigat Cupa Malaysiei după 32 de ani. Din 2023, Rinani Group Berhad deține pachetul majoritar de acțiuni.

