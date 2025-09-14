Gorka Larrucea, mijlocașul spaniol care a plecat cu scandal de la Dinamo București, și-a găsit un nou angajament în Asia, semnând cu Kuala Lumpur City FC în Malaysia Super League, pe 22 iulie 2025.



Relația dintre Larrucea și Dinamo era tensionată, mijlocașul fiind exclus de pe lista A pentru a doua parte a sezonului și depunând plângeri la AFAN și la Asociația Fotbaliștilor din Spania. În cele din urmă, părțile au ajuns la o reziliere amiabilă a contractului, iar Larrucea și-a continuat cariera în afara României.



Gorka Larrucea a semnat în Malaysia



Spaniolul și-a început cariera la Gernika Club, de unde a ajuns la Real Union, apoi la SD Amorebieta, echipă cu care a promovat în Segunda Division în sezonul 2020-2021. În 2022 a semnat cu Dinamo București, contribuind semnificativ la promovarea echipei în SuperLiga României.



După despărțirea de Dinamo, Larrucea a mai jucat la Etar Veliko Târnovo (Bulgaria) și FK Sabail (Azerbaidjan), înainte de a ajunge în Malaysia.



La Kuala Lumpur City, el poartă tricoul cu numărul 24 și este considerat un jucător de bază al echipei. Până în momentul redactării acestui articol, a bifat patru apariții, fără contribuții de gol.

