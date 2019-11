"Nu pot compara performanta de la PAOK cu cea de aici!" Primele declaratii ale lui Razvan Lucescu dupa ce a castigat mansa tur din Liga Campionilor Asiei! Ce a spus

Razvan Lucescu a vorbit despre situatia sa de la Al Hilal.

Al Hilal a castigat mansa tur din finala Ligii Campionilor Asiei, scor 1-0 in fata celor de la Urawa Reds din Japonia. Razvan Lucescu a vorbit despre meciul de ieri si despre o noua performanta pe care este foarte aproape sa o realizeze.

"Toate gandurile noastre au fost pentru aceasta finala. Japonezii sunt foarte disiciplinati, responsabili, buni fizic, dar noi am jucat foarte bine. Ne-am dat seama ca in fiecare moment in care am fi gresit, ei ar fi putut profita, pentru ca acesta este stilul lor. Odata cu trecerea timpului lucrurile au mers si mai bine. Am marcat si un gol valabil, care trebuia validat. Incerc sa nu ma gandesc la asta, dar conteaza. O finala pe care o pornesti de la 2-0 in meciul tur este o altfel de finala. Una peste alta a fost o seara buna pentru noi, dar ramane concluzia ca acest trofeu se va disputa in Japonia", a declarat Mircea Lucescu la Telekomsport.

Razvan Lucescu: "Nu pot compara aceasta performanta, cu cea de la PAOK!"



Razvan Lucescu a vorbit si despre perfomanta pe care a reusit-o cu PAOK, castigarea titlului si Cupa cu Greciei. Acesta este de parere ca nu poate compara performanta pe care a reusit-o cu grecii cu performanta de la Al Hilal.

"Arabia Saudita inseamna forta financiara, iar aici este o chestiunie de orgoliu. Nu pot compara aceasta performanta cu ceea ce a fost la PAOK. N-as putea sa aleg, fiecare trofeu, are importanta lui. Acesta este un trofeu continental, deci este foarte important, dar sincer nu as putea sa aleg. Sunt aici cu niste prieteni care au venit din Grecia si vorbeam cu ei dupa meci. Eu consider o mare performanta spre exemplu participarea intr-o finala de Cupa cu Xanthi, o echipa foarte mica", a mai spus Razvan Lucescu.