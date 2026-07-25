Ajuns în Giulești în februarie 2025, de la Universitatea Craiova, în schimbul a 100.000 de euro, Koljic a evoluat un sezon și jumătate pentru Rapid, perioadă în care a marcat șapte goluri și a oferit trei pase decisive în 46 de meciuri.

Elvir Koljic, prezentat oficial la Iraklis Salonic

În jurul zilei de sâmbătă, 25 iulie, atacantul bosniac a fost prezentat oficial de Iraklis Salonic, formație nou-promovată în prima ligă a Greciei.

„Bine ai venit, Elvir!

Clubul Iraklis anunță transferul lui Elvir Koljic.

Elvir Koljic s-a născut pe 8 iulie 1995, la Valladolid, în Spania, are cetățenie bosniacă și evoluează pe postul de atacant central. Se remarcă prin forța sa, înălțimea de 1,94 metri și eficiența din careul advers.

La Universitatea Craiova a traversat cea mai prolifică perioadă a carierei, adunând peste 170 de apariții și contribuind decisiv la rezultatele echipei. În sezonul trecut a evoluat pentru Rapid București.

Elvir, bine ai venit în familia Iraklis! Îți dorim multă sănătate și cât mai multe succese în tricoul alb-albastru!”, au transmis grecii.

La Iraklis a fost prezentat în această perioadă și Jakub Hromada, un alt fost jucător al Rapidului. DETALII AICI

Cotat în prezent la 650.000 de euro de Transfermarkt, Koljic a mai evoluat de-a lungul carierei pentru NK Triglav, FK Krupa, Borac Banja Luka și Lech Poznan. În tricoul naționalei Bosniei și Herțegovinei a strâns patru selecții.