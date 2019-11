VICTORIE URIASA pentru Razvan Lucescu! Al Hilal a castigat mansa tur a finalei Ligii Campionilor Asiei! VIDEO

Al Hilal a invins-o pe Urawa.

Echipa antrenata de Razvan Lucescu, Al Hilal a casigat mansa tur a finalei Ligii Campionilor Asiei cu scorul de 1-0 dupa golul marcat de Carrillo in minutul 60. Returul va avea loc pe 24 noiembrie.

Al Hilal a mai castigat de doua ori Liga Campionilor Asiei, in 1991 si 2000, dar a si pierdut 4 finale, in 1986, 1987, 2014 si 2017. Cei de la Urawa Reds. formatie din Japonia, au ajuns de doua ori in finala competitiei, in 2007 si 2017, unde s-au impus.

VIDEO cu golul marcat de Al Hilal