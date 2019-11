ULTIMA ORA | Razvan Lucescu, pe faras la Al-Hilal: seicii nu-l mai vor pe banca! Primul antrenor ofertat de arabi

Razvan Lucescu a parasit-o pe PAOK Salonic dupa un sezon excelent in Grecia si a semnat cu Al-Hilal, in Arabia Saudita.

Chiar daca echipa antrenata in prezent de roman este pe primul loc in campionat si s-a calificat in finala Ligii Campionilor Asiei, presa araba scrie ca seicii vor sa-l demita pe Lucescu.

Potrivit jurnalistilor de la Akhbarten, sefii de la Al-Hilal ar fi nemultumiti de seria de trei meciuri la rand fara victorie a echipei.

Seicii ar fi contactat deja o serie de antrenori pe care si i-ar dori pe banca lui Al-Hilal. Primul dintre ei, tot un roman, Cosmin Olaroiu, a refuzat, insa, propunerea.

Al-Hilal e pe primul loc in campionatul Arabiei Saudite, cu 20 de puncte. Pe urmatoarele locuri sunt, la egalitate, cu cate 17 puncte, Al Nassr, Al Ahli si Al-Faisaly. In finala Ligii Campionilor Asiei, Al-Hilal se va lupta cu Urawa Reds.

Razvan Lucescu a avut un sezon trecut excelent in Grecia, cu PAOK Salonic, reusind sa castige si titlul si Cupa Greciei.