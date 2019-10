Duel de FOC pentru Razvan Lucescu! Al Hilal si-a aflat adversara din finala Ligii Campionilor Asiei! Cu cine va juca

Al Hilal si-a aflat adversara din finala Ligii Campionilor Asiei.

Echipa antrenata de Razvan Lucescu, Al Hilal s-a calificat ieri in finala Ligii Campionilor Asiei dupa un meci dramatic cu Al Sadd. Echipa lui Lucescu a castigat mansa tur cu 4-1 si pareau ca sunt cu un pas in finala. Returul a fost insa unul incendiar. Al Hilal a deschis scorul in minutul 13, insa in doar 3 minute Al Sadd a intors scorul si a marcat de 3 ori. In minutul 25, Gomis a redus din diferenta si a stabilit scorul pauzei. In partea a doua, Al Sadd a mai inscris doar o data si Al Hilal s-a calificat in finala dupa 6-5 la general.

Astazi a avut loc cealalta semifinala, cea dintre Urawa Red Diamonds si Guangzhou Evergrande. In meciul tur, Urawa s-a impus cu 1-0, iar in aceasta dupa-amiaza a castigat si meciul retur cu 2-0 si se califica in finala cu scorul de 3-0 la general, acolo unde va intalni echipa lui Razvan Lucescu.

Urawa Red Diamonds este o echipa din Japonia, antrenata de Tsuyoshi Otsuki. Doar 3 brazilieni se afla in lotul celor de la Urawa, Mauricio Antonio, Ewerton si Fabiricio. Restul lotului este completat de jucatori japonezi.