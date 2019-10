Al Sadd - Al Hilal LIVE DE LA 18.30 | Razvan Lucescu se dueleaza cu Xavi pentru un loc in finala AFC Champions League

Razvan Lucescu se pregateste de un duel de lux cu fostul jucator al Barcelonei.

Echipa antrenata de Lucescu Jr., Al Hilal va disputa in aceasta seara semifinala Ligii Campionilor Asiei impotriva echipei lui Xavi, Al Sadd. Meciul tur se desfasoara pe terenul celor de la Al Sadd, in Qatar, urmand ca returul sa se joace trei saptamani mai tarziu, pe terenul vicecapioanei Arabiei Saudite.

Razvan Lucescu a preluat-o pe Al Hilal in urma cu 3 luni, dupa ce a parasit-o pe PAOK Salonic. Lucescu a reusit sa castige campionatul in Grecia cu PAOK, apoi s-a alaturat in Arabia Saudita celor de la Al Hilal, reusind sa califice echipa in semifinalele Ligii Campionilor Asiei. Razvan Lucescu ar deveni al patrulea antrenor roman care ajunge in finala competitiei, dupa Anghel Iordanescu, Laurentiu Reghecampf si Cosmin Olaroiu.

Xavi a fost numit antrenor pe banca celor de la Al Sadd in acest sezon, dupa ce s-a retras din activitatea fotbalistica de la aceeasi echipa. Legenda Barcelonei a reusit sa califice echipa in semifinale, iar rezultatele acestuia sunt pozitive in campionat, acolo unde ocupa primul loc, cu maximul de puncte obtinute dupa 4 etape.



Pe www.sport.ro ai LIVESCORE Al Sadd - Al Hilal de la 18:30!