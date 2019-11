Razvan Lucescu, DEZAMAGIT dupa victoria din mansa tur a finalei Ligii Campionilor Asiei! Ce l-a nemultumit pe antrenor

Razvan Lucescu e aproape de o noua performanta in cariera de antrenor.

Echipa antrenata de Razvan Lucescu, Al Hilal a casigat mansa tur a finalei Ligii Campionilor Asiei cu scorul de 1-0 dupa golul marcat de Carrillo in minutul 60. Returul va avea loc pe 24 noiembrie.

Dupa meci, antrenorul roman a oferit o prima declaratie dupa partida si a spus ca e dezamagit ca elevii sai nu au marcat mai mult, pentru ca a simtit ca puteau face asta.

"Trebuie sa ne pastram echilibrul pentru ca astazi a fost doar prima parte a finalei. Va urma mansa a doua, in Japonia. Putem spune ca primul meci al finalei a fost unul bun, in care ne-am creat o multime de ocazii, iar jucatorii mei au reactionat perfect. Vom merge in Japonia increzatori dar in acelasi timp vom fi extrem de atenti in pregatirea partidei pentru ca, asa cum am mai spus, nimic nu s-a decis inca. Sunt putin dezamagit din cauza rezultatului, pentru ca ar fi putut fi unul mult mai categoric. La astfel de meciuri din finala trebuie sa fim mult mai atenti si sa facem cat mai putine greseli pentru ca acestea pot face diferenta", a spus Razvan Lucescu dupa meci.

Al Hilal a mai castigat de doua ori Liga Campionilor Asiei, in 1991 si 2000, dar a si pierdut 4 finale, in 1986, 1987, 2014 si 2017. Cei de la Urawa Reds. formatie din Japonia, au ajuns de doua ori in finala competitiei, in 2007 si 2017, unde s-au impus.