Clubul Zenit Sankt Petersburg a fost pregătit de Mircea Lucescu timp de un an între 24.05.2016 și 28.05.2017. Rușii au trimis o delegație pe Arena Națională pentru a-l omagia pe fostul antrenor al echipei.

Delegații lui Zenit Sankt Petersburg, pe Arena Națională

Reprezentanții lui Zenit Sankt Petersburg au ajuns pe Arena Națională și au lăsat o coroană de flori la sicriul lui Mircea Lucescu.

Chiar dacă nu a petrecut o lungă perioadă la Zenit, Mircea Lucescu și-a pus amprenta asupra clubului. A câștigat Supercupa Rusiei, iar în 41 de meciuri a avut o medie de 2.07 puncte.

Fostul selecționer a obținut la Zenit 26 de victorii, alte șapte partide s-au terminat la egalitate, iar în opt meciuri a fost înfrânt.

Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de astăzi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt așteptați să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.

Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu

Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid.

Mircea Lucescu și-a spus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002.

Inclusiv la Zenit Saint Petersburg, în Rusia, Mircea Lucescu a câștigat Supercupa în 2016.