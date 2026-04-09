Zeljko Kopic l-a omagiat pe regretatul Mircea Lucescu. Antrenorul „câinilor” a venit, alături de delegația lui Dinamo, pentru a-și lua adio de la „Il Luce”.

Zeljko Kopic, elogiu în memoria lui Mircea Lucescu

Kopic a dezvăluit că a discutat în câteva rânduri cu fostul selecționer, momente în care s-a simțit onorat să îi simtă nivelul ridicat de energie.

„În primul rând, o pierdere uriașă pentru România. Lucescu a fost o persoană foarte importantă și pentru fotbalul mondial, implicat în creșterea jucătorilor și în dezvoltarea jocului. La nivelul lui de succes și de trofee, vorbim despre ceva incredibil.

L-am întâlnit de câteva ori, am avut unele discuții și a fost o onoare să-i simt nivelul de energie. O persoană extraordinară, cu personalitate, foarte conectată cu spiritul lui Dinamo. Cuvintele lui ne-au adus multă încredere. Condoleanțe” - au fost cuvintele lui Kopic.

Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Programul de vizitare va continua şi pe parcursul zilei de astăzi, între orele 10:00 şi 20:00. Toţi cei care l-au admirat pe „Il Luce” sunt așteptați să îi aducă un ultim omagiu la Arena Naţională.