Reacția impresionantă a marelui Ivan Zamorano când a aflat de moartea lui Mircea Lucescu

Zamorano, campion și golgheter al Spaniei cu Real Madrid și câștigător de Cupa UEFA cu Inter Milano, a lucrat cu Mircea Lucescu pentru doar câteva luni, însă suficient pentru a rămâne impresionat de antrenorul român.

Ivan Zamorano, după moartea lui Mircea Lucescu: "Ne-a părăsit un uriaș motivator"

Cei doi au colaborat la Inter în perioada ianuarie-martie 1999. Chiar dacă mandatul lui "Il Luce" la Milano s-a încheiat rapid, Zamorano a rămas plăcut surprins de stilul ofensiv propus și de calitățile umane ale tehnicianului român.

"Lucescu a fost o persoană extraordinară. Ne-a părăsit un uriaș motivator, o persoană care a înțeles practic fiecare aspect din fotbal. A creionat o filosofie de joc care mi-a plăcut pentru că era foarte ofensivă. Ne părăsește atât un antrenor foarte bun, cât și un om extraordinar.

Mircea Lucescu era o persoană care avea cuvintele potrivite la el în orice situație. Mai presus de toate, relația pe care o avea cu jucătorii săi era una extraordinară", a spus Ivan Zamorano, potrivit La Tercera.

Cu 71 de meciuri și 34 de goluri la naționala statului Chile, Ivan Zamorano a jucat în Europa la Bologna, St. Gallen, Sevilla, Real Madrid și Inter Milano. Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o la clubul de pe Santiago Bernabeu, unde a marcat nu mai puțin de 101 goluri în 173 de apariții.