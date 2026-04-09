Reacția impresionantă a marelui Ivan Zamorano când a aflat de moartea lui Mircea Lucescu

Zamorano, campion și golgheter al Spaniei cu Real Madrid și câștigător de Cupa UEFA cu Inter Milano, a lucrat cu Mircea Lucescu pentru doar câteva luni, însă suficient pentru a rămâne impresionat de antrenorul român.
Ivan Zamorano, după moartea lui Mircea Lucescu: "Ne-a părăsit un uriaș motivator"
Cei doi au colaborat la Inter în perioada ianuarie-martie 1999. Chiar dacă mandatul lui "Il Luce" la Milano s-a încheiat rapid, Zamorano a rămas plăcut surprins de stilul ofensiv propus și de calitățile umane ale tehnicianului român.
"Lucescu a fost o persoană extraordinară. Ne-a părăsit un uriaș motivator, o persoană care a înțeles practic fiecare aspect din fotbal. A creionat o filosofie de joc care mi-a plăcut pentru că era foarte ofensivă. Ne părăsește atât un antrenor foarte bun, cât și un om extraordinar.
Mircea Lucescu era o persoană care avea cuvintele potrivite la el în orice situație. Mai presus de toate, relația pe care o avea cu jucătorii săi era una extraordinară", a spus Ivan Zamorano, potrivit La Tercera.
Cu 71 de meciuri și 34 de goluri la naționala statului Chile, Ivan Zamorano a jucat în Europa la Bologna, St. Gallen, Sevilla, Real Madrid și Inter Milano. Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o la clubul de pe Santiago Bernabeu, unde a marcat nu mai puțin de 101 goluri în 173 de apariții.
Lista impresionantă a jucătorilor antrenați de Mircea Lucescu de-a lungul carierei:
În cei peste 45 de ani în antrenorat, Mircea Lucescu a avut sub comandă sute de fotbaliști valoroși, iar câțiva au fost de clasă mondială. Printre supestarurile antrenate de "Il Luce" se numără Ronaldo Nazario, Roberto Baggio, Gică Hagi, Diego Simeone, Javier Zanetti, Andrea Pirlo, Claudio Taffarel, Ivan Zamorano, Fernandinho, Giuseppe Bergomi, Youri Djorkaeff și Henrikh Mkhitaryan.
Michael Klein, Romulus Gabor, Remus Vlad, Ioan Andone, Mircea Rednic, Florea Dumitrache, Dorin Mateuț (Corvinul Hunedoara), Gică Hagi, Dumitru Moraru, Gino Iorgulescu, Costică Ștefănescu, Ilie Balaci, Mircea Sandu, Ladislau Boloni, Ionel Augustin, Gavril Balint, Nicolae Ungureanu, Rodion Cămătaru, Helmuth Duckadam, Aurel Țicleanu, Silviu Lung, Victor Pițurcă, Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuș (România), Marin Dragnea, Costel Orac, Florin Răducioiu, Dănuț Lupu, Florin Prunea, Bogdan Stelea, Ionuț Lupescu, Claudiu Vaișcovici, Ioan Ovidiu Sabău (Dinamo).
Diego Simeone, Henrik Larsen, Jose Chamot, Michele Padovano, Alessandro Calori (Pisa), Andrea Pirlo, Maurizio Ganz, Daniele Carnasciali, Marco Rossi, Gabriele Ambrosetti, Marco Ballotta, Jorge Cadete, Ivano Bonetti, Eugenio Corini (Brescia), Igor Simutenkov, Fernando De Napoli, Dietmar Beiersdorfer, Georges Grun, Adolfo Valencia, Max Tonetto, Filippo Galli (Reggiana), Bogdan Lobonț, Adrian Iencsi, Ștefan Nanu, Nicolae Stanciu, Daniel Pancu, Răzvan Raț, Marius Măldărășanu, Constantin Schumacher (Rapid), Ronaldo, Gianluca Pagliuca, Giuseppe Bergomi, Javier Zanetti, Youri Djorkaeff, Aron Winter, Roberto Baggio, Ivan Zamorano, Paulo Sousa (Inter Milano).
Claudio Taffarel, Gică Popescu, Bulent Korkmaz, Okan Buruk, Emre Belozoglu, Mario Jardel, Umit Davala, Hasan Șaș, Sergen Yalcin, Arif Erdem (Galatasaray), Oscar Cordoba, Tayfur Havutcu, Pascal Nouma, Federico Giunti, Ilhan Mansiz, Zago, Gokhan Zan (Beșiktaș), Dmytro Chygrynskyi, Darijo Srna, Matuzalem, Anatoliy Tymoshchuk, Tomas Hubschman, Elano, Jadson, Fernandinho, Leonardo, Stipe Pletikosa, Mariusz Lewandowski, Igor Duljaj, Luiz Adriano, Brandao, Willian, Ciprian Marica, Andriy Pyatov, Oleksandr Kucher, Ilsinho, Yaroslav Rakitskyi, Alex Teixeira, Douglas Costa, Taras Stepanenko, Henrikh Mkhitaryan, Ismaily, Taison, Serhiy Kryvtsov, Fred, Alex Teixeira, Dentinho, Marlos, Mykola Matvienko, Bernard (Șahtior Donețk).
Domenico Criscito, Aleksandr Kokorin, Aleksandr Kerzhakov, Viktor Fayzulin, Javi Garcia, Artem Dzyuba, Branislav Ivanovic (Zenit St. Petersburg), Mehmet Topal, Gokhan Gonul, Caner Erkin, Enes Unal, Nuri Sahin, Cenk Tosun, Cengiz Under, Hakan Calhanoglu, Caglar Soyuncu, Merih Demiral, Umut Bulut (Turcia), Vitalii Mykolenko, Illya Zabarnyi, Serhiy Sydorchuk, Viktor Tsyhankov, Mykola Shaparenko, Vladyslav Vanat, Vitaliy Buyalskyi, Tomasz Kedziora, Oleksandr Karavayev, Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu, Vlad Chiricheș, Răzvan Marin, Dennis Man, Denis Drăguș (România)