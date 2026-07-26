La 59 de ani, Kazuyoshi Miura a înscris sâmbătă pentru Fukushima United din Japonia, pentru prima dată într-un meci oficial după o lungă pauză de ”secetă”.

”A fost primul său gol într-un meci oficial după aproape patru ani”, a precizat L'Equipe.

La 59 de ani și 149 de zile, Kazu Miura a marcat în victoria lui Fukushima United, 7-0 cu Iwaki Furukawa, echivalentă cu calificarea în următorul tur din Cupa Japoniei (Cupa Împăratului). VIDEO AICI

Fukushima United, echipa lui Miura, evoluează în liga a treia niponă.

Miura, la al 42-lea sezon de fotbal profesionist

Kazuyoshi Miura se află la al 42-lea sezon de fotbal profesionist după ce şi-a prelungit contractul de împrumut cu echipa din liga a treia Fukushima United până în iunie 2027. El va împlini 60 de ani în februarie.

Miura, cunoscut în Japonia sub numele de "King Kazu", s-a alăturat echipei Fukushima sub formă de împrumut de la Yokohama FC la sfârşitul lunii decembrie şi va rămâne la clubul din Liga J3 după cele şase apariţii pe care le-a avut în cadrul unui program scurtat la începutul anului 2026.

Ligile profesioniste din Japonia urmează să treacă de la un calendar de primăvară-toamnă la unul de toamnă-primăvară.

”King Kazu”, atacant cu 55 de goluri în 89 de selecții la națională, școlit în Brazilia

Miura a debutat ca profesionist în 1986 la Santos, în Brazilia, după ce plecase acolo pe cont propriu cu patru ani mai devreme, la vârsta de 15 ani, pentru a deveni fotbalist.

Cariera sa în afara Japoniei s-a desfăşurat la cluburi din Brazilia, Italia (Genoa), Croaţia (Dinamo Zagreb), Australia (Sydney FC) şi Portugalia (Oliveirense).

A marcat 55 de goluri în 89 de meciuri pentru Japonia, după ce a debutat la naţională în 1990.

Cu toate acestea, a fost o absenţă notabilă din lotul Japoniei la prima sa participare la Cupa Mondială, în 1998, înainte de a se retrage din fotbalul internaţional în 2000.