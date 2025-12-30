''Pasiunea mea pentru fotbal nu s-a schimbat, indiferent de vârsta mea'', a precizat Miura, care va împlini 59 de ani în luna februarie.



În cel de-al 40-lea sezon ca profesionist, Miura a jucat anul acesta în șapte meciuri, fără să marcheze, la Atletico Suzuka, echipă din liga a patra japoneză, la care a evoluat de asemenea sub formă de împrumut și care a retrogradat în final în liga regională.



Supranumit ''King Kazu'' (Regele Kazu) în țara sa, Miura a debutat ca profesionist în 1986, la clubul brazilian Santos FC, iar în cursul carierei sale a mai jucat în Japonia, Italia, Croația și Australia.



El a revenit în Japonia în 2024, după o trecere pe la clubul portughez de ligă secundă Oliveirense, la care a fost de asemenea împrumutat de Yokohama FC.



Unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din Asia în anii 1990, Miura a contribuit la creșterea vizibilității fotbalului nipon odată cu lansarea J-League, prima ligă profesionistă din Japonia, în 1993.



Kazuyoshi Miura a debutat în selecționata Japoniei în 1990, dar nu a fost inclus în lot la prima apariție a ''Samurailor albaștri'' la Cupa Mondială, în 1998, în ciuda faptului că a marcat 55 de goluri în 89 de apariții pentru echipa națională.

agerpres

