Clubul de fotbal Como, din Serie A, a decis să implementeze în cadrul academiei sale de juniori un program menit să "reducă loviturile la cap care pot fi evitate", mergând până la interzicerea jocului aerian pentru jucătorii cu vârsta sub zece ani, informează AFP.

Raphael Varane, câştigător al Cupei Mondiale din 2018 şi membru în consiliul de administraţie al clubului lombard, a contribuit la elaborarea acestui plan. În 2024, fundaşul francez a vorbit cu cotidianul sportiv L'Equipe despre comoţiile cerebrale suferite de-a lungul carierei, pledând pentru o mai bună gestionare şi prevenire a acestora.

"Am vorbit deja de mai multe ori despre necesitatea de a trata cu seriozitate traumatismele craniene în fotbal şi despre imperativul absolut de a ne proteja copiii", explică francezul, retras din activitate în 2024, după o perioadă foarte scurtă petrecută la club, pe site-ul lui Como.

"Pentru jucătorii tineri, cea mai bună abordare se bazează pe reguli clare, o supraveghere adecvată, o bună înţelegere şi o cultură în care bunăstarea şi siguranţa sunt prioritare. Această metodă minimizează contactul inutil la o vârstă fragedă, când creierul este încă în plină dezvoltare, şi apoi predă tehnica în mod corect, pas cu pas, cu un control adecvat", continuă fostul fundaş al echipelor Lens, Real Madrid şi Manchester United.

Programul implementat include interzicerea lovirii mingii cu capul în timpul antrenamentelor şi al meciurilor (cu reluarea jocului şi executarea loviturilor de colţ având mingea la sol) pentru jucătorii cu vârsta sub zece ani. Aceleaşi restricţii se aplică şi categoriei de vârstă sub 11 ani, deşi aceştia pot fi iniţiaţi în tehnica lovirii mingii cu capul spre sfârşitul sezonului, folosind o minge uşoară din cauciuc. Jucătorii din categoriile de vârstă superioare vor fi familiarizaţi treptat cu jocul aerian, fiind impuse limite privind numărul de lovituri cu capul per sesiune şi utilizarea unor mingi care nu sunt umflate excesiv, scrie Agerpres.

Alte măsuri similare

Ca răspuns la îngrijorările tot mai mari privind consecinţele lovirii repetate a mingii cu capul şi ale comoţiilor cerebrale, anumite ţări şi discipline sportive (rugby, fotbal, handbal etc.) au implementat măsuri.

Federaţia franceză de fotbal a interzis lovirea mingii cu capul pentru grupele de vârstă cuprinse între U6 şi U9 (aceasta este tolerată la categoriile U10-U13 şi permisă începând cu categoria U14).

Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda au interzis lovirea mingii cu capul în timpul antrenamentelor pentru echipele de copii sub 12 ani.

În ultimii ani, foşti jucători profesionişti şi familiile altor şapte jucători, între timp decedaţi, au dat în judecată mai multe organisme de conducere a fotbalului britanic, acuzându-le că au fost "pe deplin conştiente", încă de la început, de riscurile de comoţie şi de leziuni cerebrale la care erau expuşi jucătorii, fără a lua însă măsurile necesare.