GALERIE FOTO Cum arată cel mai în vârstă fotbalist activ. Are 60 de ani și joacă în Japonia

Cum arată cel mai în vârstă fotbalist activ. Are 60 de ani și joacă în Japonia Fotbal extern
SPORT.RO
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Japonezul Kazuyoshi Miura va juca al 42-lea sezon de fotbal profesionist - şi va începe vârsta de 60 de ani pe teren - după ce şi-a prelungit contractul de împrumut cu echipa din liga a treia Fukushima United până în iunie 2027, a anunţat clubul joi.

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Cum arată cel mai în vârstă fotbalist activ. Are 60 de ani și joacă în Japonia

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Foto: Imago Images

Miura, cunoscut în Japonia sub numele de "King Kazu", s-a alăturat echipei Fukushima sub formă de împrumut de la Yokohama FC la sfârşitul lunii decembrie şi va rămâne la clubul din Liga J3 după cele şase apariţii pe care le-a avut în cadrul unui program scurtat la începutul anului 2026. Ligile profesioniste din Japonia urmează să treacă de la un calendar de primăvară-toamnă la unul de toamnă-primăvară.

"Am decis să-mi continui provocarea la Fukushima United FC", a declarat Miura într-un comunicat. "Voi continua să ard de pasiune şi să dau tot ce am mai bun la antrenamentele zilnice pentru a contribui la promovarea echipei în J2. Să împărtăşim bucuria împreună."

Cea mai recentă apariţie a lui Miura a avut loc în această lună, când a jucat la vârsta de 59 de ani, trei luni şi 12 zile, extinzându-şi propriul record ca cel mai în vârstă jucător care a evoluat într-un meci din liga profesionistă.

Miura a debutat ca profesionist în 1986 la Santos, în Brazilia, după ce plecase acolo pe cont propriu cu patru ani mai devreme, la vârsta de 15 ani, pentru a deveni fotbalist. Cariera sa în afara Japoniei s-a desfăşurat la cluburi din Brazilia, Italia (Genoa), Croaţia (Dinamo Zagreb), Australia (Sydney FC) şi Portugalia (Oliveirense).

A marcat 55 de goluri în 89 de meciuri pentru Japonia, după ce a debutat la naţională în 1990. Cu toate acestea, a fost o absenţă notabilă din lotul Japoniei la prima sa participare la Cupa Mondială, în 1998, înainte de a se retrage din fotbalul internaţional în 2000.

news.ro

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