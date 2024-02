(P) Liga Campionilor se întoarce! Află părerile Ambasadorilor Superbet despre favorite, golgheteri și nu numai

Superambasadorii s-au reunit și împărtășesc cu tine păreri, pronosticuri și multe altele despre celebra competiție.

E din nou timpul pentru spectacol

Află ce cred Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ioan Andone și Gică Craioveanu despre favoritele la câștigarea trofeului, golgheteri și nu numai.

Cel mai așteptat moment al începutului de an: startul optimilor din Liga Campionilor. Cine se califică fără probleme în sferturi?

Gică Craioveanu: Într-adevăr, începe Liga Campionilor adevărat, pe sistem eliminatoriu, și eu cred că 3 sunt echipele care au șanse sa treacă fără probleme: Real Madrid, Manchester City și Arsenal.

Ioan Andone: Real Madrid, City, Bayern, PSG. La Inter cu Atletico Madrid mi-e și puțin greu să zic. Mă și duc la meciul retur, ca mi-am bilete la Madrid să văd Atletico cu Inter. Eu cred că aici va fi Inter. Se califică. I-am mai urmărit. S-a văzut și cu Juventus. Apoi Dortmund, Arsenal și Barcelona.

Florin Răducioiu: Cred că Manchester City nu va avea o dublă complicată, după care Real Madrid oarecum destul de „facil”.

Ilie Dumitrescu: City, Real Madrid și Arsenal.

Este primul sezon pentru Barcelona în optimi, după două sezoane consecutive în care a ratat primăvara europeană. Ultima dată când a jucat în play-off-ul Ligii Campionilor, în 2019-2020, echipa blaugrana se oprea în sferturi după 8-2 cu Bayern. Ce reușește Xavi să facă pentru formația pe care o antrenează, în ultimul sezon pe banca tehnică?

Gică Craioveanu: Adevărul este că Barcelona traversează o perioada foarte slabă, foarte rea, atât în campionat, cât și în Champions. A avut puțin noroc pentru că a avut o grupa ușoară și, totuși, a suferit până în final și nu cred că va trece mai departe de sferturi. Nu o văd capabilă cu Xavi antrenor și cu problemele financiare pe care le are, în primul rând.

Ioan Andone: Sper să o ducă până în minimum semifinale pe Barcelona. Eu așa sper, mai ales că și în campionat e distanță foarte mare între ei și Real Madrid și atunci mă bazez că se concentrează foarte mult pe parcursul în Liga Campionilor. Cu toate că o întâlnesc pe Napoli, care e nucă grea, dar eu cred că se califică.

Florin Răducioiu: În primul rând, sunt foarte mulți absenți titulari, care au fost accidentați și cred că asta e foarte important, să-și recupereze titularii, care îi pot da puțin mai multă certitudine, mai multă soliditate în joc, echipa să fie mai puternică. Fără acești jucători, mi se pare echipa mai puțin eficientă. Nu cred, totuși, în Barcelona. Nu va avea un meci simplu cu Napoli, dacă trece de Napoli, nu cred că se vor califica mai mult de semifinale, deci se vor opri în sferturi. E o echipă încă „normală”, să ii zic așa. Nu e o echipă la nivelul la care am cunoscut-o și pe care o știm de câțiva ani buni. Xavi e totuși un bun antrenor și cu intuiția pe care o are și cu șansă, dacă e inspirat, nu are ce să facă el mai mult. Dar cred că foarte important e să-și recupereze titularii.

Ilie Dumitrescu: Sunt două echipe care nu au un sezon foarte bun în campionat. Barcelona a gestionat foarte bine grupele Ligii Campionilor, a terminat pe primul loc. Este o confruntare în care și Barcelona și Napoli pot salva, cumva, sezonul ăsta mai puțin bun în campionat. O consider, totuși, pe Barcelona favorită.

Real Madrid și Manchester City, singurele două echipe care au ieșit cu punctaj maxim din grupe în acest sezon. City e cotată cu prima șansă la câștigarea trofeului, iar Real, campioana all-time, e abia pe locul 3 în oferta de Anteposturi Superbet. Pot produce galacticii surpriza?

Gică Craioveanu: Eu spun că Real Madrid poate să fie câștigătoarea Champions, deoarece e competiția lor favorită, au câștigat-o de 14 ori. Și chiar dacă pare că Manchester City ajunge mai bine, să zic așa, într-un fel sau altul, în a doua parte a sezonului. Real Madrid e totuși o echipă puternică și cred că va ridica trofeul din nou.

Ioan Andone: Eu cred că da. Eu cred că anul acesta o să vedem finală, nu știu dacă o să și câștige trofeul, dacă nu se întâlnesc pe parcurs, finală Real Madrid cu Manchester City. Deci cu condiția să nu se întâlnească la trageri, că asta se poate întâmpla.

Florin Răducioiu: Bineînțeles că pe Real Madrid o obligă blazonul, istoria, e cea mai titrată echipă de pe planetă. Cu siguranță pot ajunge să câștige din nou Liga Campionilor, de ce nu? Ancelotti are și el 3 absențe importante din primul 11 și aici va fi o problemă. Important e să îi recupereze și el, pentru că sunt jucători extraordinari. Dar sigur că pot, îi obligă tradiția, blazonul, istoria, Real Madrid întotdeauna reușește să ajungă până în finale, să le câștige, deși Manchester City rămâne, după părerea mea, echipa cea mai bună și anul acesta pentru câștigarea Ligii Campionilor.

Ilie Dumitrescu: Este o echipă care are o experiență extraordinară și care are niște realizări la cel mai înalt nivel în Liga Campionilor. City este, într-adevăr, favorită în momentul de față, dar, din punctul meu de vedere, este prematur să spunem care ar fi primele 4 echipe. Real va fi una dintre primele 4 echipe însă.

PSG s-a calificat la limită în optimi. În grupa F, a fost la egalitate de puncte cu AC Milan, însă golaverajul a ajutat-o. Ce șanse crezi că are echipa lui Luis Enrique să câștige, în viitorul apropiat, primul trofeu al Ligii Campionilor?

Gică Craioveanu: PSG este adevărat ca s-a calificat cu multă șansă, în ultimul meci. Nu o văd ca una dintre favorite și nu o văd prea curând capabilă să bată Barcelona sau Real Madrid, City sau Bayern Munchen. Încă sunt necopți pentru acest trofeu.

Ioan Andone: În acest an n-o văd câștigând trofeul. Poate pe viitor, nu putem ști, dar anul acesta nici în finală n-o văd.

Florin Răducioiu: Știm foarte bine că s-au calificat la limită, datorită golaverajului. E foarte greu, fotbalul e așa de imprevizibil și trebuie să ținem cont de asta, că este esența acestui joc. PSG este o echipă interesantă, cu un antrenor cu mare experiență, dar nu cred că ei pot câștiga primul trofeu al Liga Campionilor anul acesta. Nu cred, deși totul este posibil în fotbal. Dar sunt echipe mult mai puternice decât PSG și nu cred că vor câștiga anul acesta primul lor trofeu, de altfel primul trofeu pe care l-a câștigat anul trecut și Manchester City, dar acolo e vorba de un proiect pe termen lung, cu cel mai bun antrenor de pe planetă, Guardiola, cu un fotbal extraordinar. E o forță ieșită din comun. Nu cred în PSG absolut deloc.

Ilie Dumitrescu: Eu consider că în momentul de față City, Real, Bayern și PSG sunt echipele care au șanse reale de a câștiga Liga Campionilor.

Haaland, golgheterul fazei grupelor. Rămâne norvegianul cel mai bun marcator și în play-off sau poate fi depășit de Harry Kane și Mbappe?

Gică Craioveanu: Eu cred că Haaland va câștiga trofeul golgheterilor pentru că rămâne atacantul unei echipe foarte puternice ofensiv și are servanți foarte buni. Nu cred că Mbappe va fi acolo, nici Harry Kane, pentru că nici Bayern nu traversează o perioadă foarte bună.

Ioan Andone: Are concurență mare, fiindcă văd că Harry Kane s-a adaptat la Bayern și Mbappe, posibil. Dar tot pe Haaland îl văd. Jocul lui City de posesie îl avantajează, are foarte multe ocazii și, dacă revine după accidentare, e foarte important. Dacă nu revine așa repede, nu se știe. Dar tot el favorit, pe 2 Harry Kane și pe 3, Mbappe.

Florin Răducioiu: Vorbim de 3 jucători fantastici, de 3 golgheteri, de 3 oameni care au în sânge golul, sunt născuți pentru a înscrie goluri. Totul depinde de parcursul echipelor. Dacă te califici, cu atât mai mult și șansele acestor jucători cresc pentru a înscrie mai multe goluri. Cred că Haaland are mari șanse să ajungă în finală și să o câștige din nou. Vine după o perioadă un pic grea, cu accidentarea. Harry Kane este într-o formă foarte bună, Mbappe, ca de obicei, câștigă cu PSG. Da, e dificil să aleg, dar cred că prima șansă o are Haaland în continuare, chiar dacă e într-o perioadă mai dificilă. Dar dacă ar fi cineva să îl poată depăși, acela nu e Kane, ci e Mbappe, din punctul meu de vedere. Numai dacă va ajunge cât mai departe. Pentru că nu cred că într-un meci pot Mbappe sau Kane să înscrie 5 goluri, asta chiar nu cred.

Ilie Dumitrescu: Aici e o luptă interesantă. Contează foarte mult jocul echipei. Cu cât mergi mai departe în competiție, cu atât ai mai mare șansa să fii cel mai bun marcator. Îl dau favorit pe Haaland.

La Superbet, topul echipelor cu cele mai mari șanse să câștige competiția e format din Manchester City, Bayern Munchen, Real Madrid și Arsenal. Crezi că trofeul ar putea fi ridicat de o altă formație?

Gică Craioveanu: Nu cred. Eu sunt de părere că cele 4 favorite sunt, pentru mine, în această ordine: Manchester City, Real Madrid, Bayern Munchen și Arsenal. Una dintre cele 4 va câștiga trofeul. Nu văd nicio echipă capabilă să le stea în față. Poate, poate, o surpriză să o dea Inter, dacă va trece de Atletico Madrid. Dar eu cred că nu va câștiga Inter Liga Campionilor.

Ioan Andone: Nu cred. Pe astea 4 le văd și în semifinale. Cu toate că eu mi-aș dori și Barcelona să fie acolo, dar din cele 4 văd câștigătoarea.

Florin Răducioiu: Nu cred că poate fi ridicat de altă formație, ci de una din aceste 4 echipe menționate. Sunt foarte bine menționate, sunt cele mai puternice și Arsenal, la fel, este puternică în acest moment. Nu cred că trofeul poate fi ridicat de nimeni altcineva în afara celor 4. Dar, să nu uităm că în fotbal totul este posibil.

Ilie Dumitrescu: E grea competiția asta deocamdată pentru Arsenal. Eu consider că City rămâne prima favorită și pe urmă aș merge pe una dintre Real Madrid și Paris Saint – Germain. Nu Bayern, pentru că nu arată foarte bine nici în campionat, nu e la nivelul acela. Dar, știți cum e, în fazele astea superioare ale Ligii este foarte greu să devii o altă echipă și să arăți diferit. Este cea mai grea competiție de câștigat și cea mai frumoasă. PSG este o echipă care poate să producă surpriza. Poate să ajungă acolo, să se bată pentru câștigarea trofeului.

