Selecționata lui Gennaro Gattuso e la al treilea Mondial ratat consecutiv. Ultimul turneu final de o asemenea anvergură la care ”Squadra Azzura” a participat a fost cel din 2024 organizat în Brazilia.

Italienii, loviți de karma. Cum a justificat presa din ”Cizmă” eșecul cu Bosnia: ”Răul fusese deja făcut”

Cu Bosnia, Italia a pierdut la loviturile de departajare (4-1), după ce în timpul regulamentar tabela de marcaj a indicat 1-1. Moise Keane (minutul 15) și Haris Tabakovic (minutul 79) au înscris la Zenica.

Presa din Italia a scris că naționala lui Gattuso a fost lovită de karma, în ideea că după ce Bosnia a trecut de Țara Galilor în semifinala barajului, Dimarco, Pio Esposito și Vicario s-ar fi filmat sărbătorit victoria bosniacilor.

”Însuși Dimarco a clarificat ulterior că nu a fost semn de lipsă de respect, dar răul fusese deja făcut”, a scris TuttoMercatoWeb, care a ținut să puncteze și: ”S-ar putea crede cu amărăciune că este un fel de lecție de karmă pentru Italia”.

Italienii au găsit vinovatul după un nou Mondial ratat: ”Să facă un pas înapoi”

Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au pus tunurile și pe Gabriele Gravina (72 de ani), cel care este președintele Federației Italiene de Fotbal din 2018 și, în paralel, vicepreședinte în cadrul UEFA. După un nou dezastru, italienii îi cer acestuia să facă un pas în spate.

”Se află acum în mijlocul celei mai feroce furtuni. Să își ia timp, trebuie să reflecteze și, mai ales, să se consulte cu Consiliul Federal, dar mulți se așteaptă acum ca el să facă un pas înapoi. Președintele FIGC nu a permis niciodată nimănui să ia decizii în locul lui, iar astăzi, când dezamăgirea este atât de puternică, ne întrebăm dacă are puterea să meargă mai departe”, a notat publicația mai sus menționată.