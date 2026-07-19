Va fi debutul oficial al lui Nuno Campos (51 de ani) pe banca tehnică a ”câinilor”, dar și o oportunitate bună de a-i vedea ”la treabă” pe jucătorii transferați în această vară. Dinamo a trecut prin câteva schimbări importante, ținând cont doi dintre cei mai buni jucători ai echipei, Kennedy Boateng și Eddy Gnahore, au plecat de la echipă.

Raul Opruț, OUT! Dinamo nu se poate baza pe el în meciul cu Petrolul

În plus, Campos nu se poate baza nici pe Raul Opruț (28 de ani), accidentat în ultima partidă din sezonul precedent, cu FCSB (1-2). Fundașul stânga nu s-a refăcut nici acum și nu va fi pe teren în meciul de la Ploiești, scrie GSP.ro.

Situația sa este sub semnul întrebării și pentru următoarea partidă, pe care Dinamo o va disputa pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Astfel, antrenorul ”câinilor” se va baza pe nou-transferatul Răzvan Radu (20 de ani), adus de la Metalul Buzău pentru 60.000 de euro în această vară.

„Din punct de vedere fizic sunt mai bine. Eu n-am mai jucat de la ultimul meci al sezonului cu FCSB, îmi revin după accidentare, am început antrenamentele.

Nu pot să dau un verdict când pot începe antrenamentele, eu sper cât mai devreme posibil”, a spus Raul Opruț, în urmă cu doar câteva zile.

Meciul cu numărul 100 în prima ligă între Petrolul și Dinamo

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 99 de ori, de 57 de ori au câștigat roș-albii bucureșteni, de 21 de ori s-au impus ,,lupii galbeni”, iar alte 21 de partide s-au terminat la egalitate.