Fostul "copil minune al Croației" dorește să revină în fotbalul mare! Ce regretă cel mai mult "Messi din Balcani"

Alen Halilovic, fotbalistul ce era cândva cunoscut sub numele de 'copilul-minune', a oferit un interviu profund și sincer pentru MARCA, dezvăluind nu doar aspirațiile sale de a reveni în elita fotbalului, ci și peripețiile și alegerile dificile pe care le-a făcut de-a lungul carierei sale.

Halilovic a povestit cum, încă de la o vârstă fragedă, a fost subiectul unor comparații mărețe, fiind numit "noul Modric" sau "Messi din Balcani". Deși inițial l-au onorat aceste comparații, presiunea de a se ridica la nivelul așteptărilor l-a făcut să simtă o povară grea. Îndemnând tinerii fotbaliști să se concentreze pe plăcerea jocului și să-și exprime propriul stil, Halilovic a mărturisit că uneori a încercat să se ridice la standardele impuse de comparații, în loc să-și urmeze propriul drum.

"La început îți place să fii lăudat și comparat cu jucători atât de buni, dar în același timp, ei așteaptă multe de la tine și, la vârsta aceea, suferi puțin", a spus Halilovic.

Fostul jucător al Barcelonei și-a exprimat regretul că nu a ascultat sfaturile venite dintre clubul catalan și nu a rămas în LaLiga când a avut șansa. După debutul său promițător în fotbalul spaniol, a ales să caute oportunități în alte țări, cum ar fi Germania și Italia, dar a constatat că decizia de a părăsi Spania a fost una regretabilă.

"Am ales Barça, datorită stilului lor de joc, bazat pe posesie, a fost singurul club în care am văzut că pot face un salt mare ca fotbalist și ca persoană.

Trebuia să ii ascult pe cei de la Barcelona și să rămân în La Liga, daca as putea schimba ceva în cariera mea, asta ar fi.

În Hamburg am început foarte bine, dar gupă 5-6 meciuri, antrenorul și directorul sportiv au fost concediați, căci lucrurile deveniseră complicate", a mai punctat croatul.

