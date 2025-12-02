Ebere a decis finala cu Penarol

Deși îi are în lot pe mai celebrii Sebastian Coates (ex-Liverpool, Sunderland, Sporting Lisabona), Nicolas Lodeiro (ex- Ajax, Botafogo, Corinthians, Boca Juniors) sau Maxi Gomez (ex-Celta, Valencia, Trabzonspor, Cadiz), eroul lui Nacional Montevideo a devenit Christian Ebere.



După 2-2 în manșa tur a finalei cu Penarol, atacantul nigerian a intrat pe teren în minutul 12 al prelungirilor returului și a marcat golul care a adus al 50-lea titlu pentru "Albos" (min. 114). Africanul a jucat doar zece meciuri și a marcat două goluri, dar clubul a decis să-i prelungească contractul, după reușita din finala campionatului.



Nigerianul a fost campion mondial U17, în 2015

Christian Ebere (27 de ani / 177cm) este născut la Lagos și s-a format la ASJ Academy. După o mutare eșuată în Belgia, a dat teste în Argentina, la echipa de tineret a lui Rosario Central, antrenată de Kily Gonzalez, dar nu a fost oprit pentru că s-a accidentat grav.



A debutat la seniori la 22 de ani și a evoluat toată cariera în America de Sud, în Brazilia (Jucentude, Fluminense, Metropolitano, Maringa, Parana, Pouso Alegre, Vila Nova) și Uruguay (Plaza Colonia, Nacional Montevideo). Are 5 selecții și un gol pentru Nigeria U17, cu care a devenit campion mondial în 2015, fiind coleg cu Victor Osimhen (Galatasaray), Samuel Chukwueze (AC Milan), Orji Okwonkwo (Bologna) și Funsho Bamgboye (Hatayspor, ex-Rapid).



Club Nacional de Football din Montevideo a fost înființată în 1899 și este considerată prima echipă din America de Sud înființată de localnici, fără ajutor din Europa. Are în palmares Primera Division (50), Torneo Apertura (12), Torneo Clausura (8), Torneo Intermedio (5), Supercopa Uruguaya (3), Torneo de Honor (15), Liguilla Pre-Libertadores de America (8), Intercontinental Cup (3), Copa Libertadores (3), Copa Interamericana (2) și Recopa Sudamericana (1). Nacional și Penarol își împart supremația în fotbalul uruguayan, cu 50 de titluri naționale, respectiv 52.

