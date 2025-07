„Pentru totdeauna în inimile noastre, Dodo Mayana (porecla sa). Plângem dispariţia legendarului portar al Super Eagles, Peter Rufai, gigant al fotbalului nigerian şi campion al CAN 1994.

Moştenirea ta va dăinui între buturi şi mult dincolo de ele. Odihneşte-te în pace, Peter Rufai” este mesajul de pe contul Super Eagles, citat de news.ro.

Cel care are particularitatea de a fi marcat un gol în cele 65 de selecţii (într-un 6-0 cu Etiopia din 1993) a descoperit Europa în 1987 în Belgia, cu o trecere pe la Lokeren, urmată de alta la Beveren.

Peter Rufai, fotbalist la Hercules Alicante sau Deportivo La Coruna și prinț moștenitor în Idimu, Nigeria



După o scurtă perioadă la Go Ahead Eagles (Eredivisie), Rufai s-a îndreptat spre Farense, în Portugalia, unde a rămas trei sezoane.

Hercules Alicante, Deportivo La Coruña şi Gil Vicente au fost ultimele trei cluburi din cariera sa.

Peter Rufai a fost fiul unui rege tribal din Idimu, o regiune din Nigeria, iar la moartea tatălui său în 1998 a primit permisiunea clubului Deportivo La Coruna să se întoarcă în țara natală pentru a discuta succesiunea la tron.

În cele din urmă însă, fotbalistul a renunțat la drepturile sale regale.

Peter Rufai despre sângele său regal și refuzul de a urca pe tron



El a fost fiul regelui Rufai din Idimu şi, deşi nu-i plăcea să vorbească despre sângele său albastru, presa i-a evidenţiat rapid originile, dezvăluind că era moştenitorul tronului, chiar dacă nu era cel mai mare dintre cei opt fraţi ai săi, ci succesorul ales.

Moartea tatălui său, în 1998, l-a luat prin surprindere, în timp ce juca pentru echipa spaniolă Deportivo La Coruna. A refuzat să-i succeadă şi a ratat şansa de a urca pe tron.

"Nu am vrut niciodată să fiu rege. Dacă aş fi acceptat, nu aş fi putut fi fotbalist. Ştiu că aş fi avut o viaţă bună, pentru că ştiam cum trăiau părinţii mei. Dar asta nu era pentru mine. Nu mă făcea fericit. Ceea ce îmi doream era fotbalul', spunea el într-un interviu acordat ziarului The Irish Times, citat de Agerpres.

"Am ratat şansa de a fi rege din cauza fotbalului. Mi-am pierdut tatăl cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 1998 din Franţa. Nu am regretat niciodată că am renunţat la acest statut, pentru că îmi respect profund cariera profesională", a afirmat goalkeeper-ul într-un alt interviu, publicat în 2018 de ziarul The Sun Nigeria.

Două decenii şi jumătate mai târziu de la retragerea sa la finalul sezonului 1999-2000, omul care ar fi putut domni şi care a refuzat sceptrul pentru o viaţă între buturi a decedat din cauza unui atac de cord, în timp ce se odihnea în locuinţa sa.