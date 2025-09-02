"Transfer istoric!" Cât a plătit Universitatea Craiova pentru nigerianul Monday Etim

Universitatea Craiova a plătit 350.000 de euro pentru Monday Etim

Monday Etim, nigerian în vârstă de 26 de ani, care evoluează pe postul de extremă sau atacant central, a fost cumpărat de Universitatea Craiova de la Hilleröd Fodbold, formație din liga secundă daneză. Africanul a semnat un contract pe trei sezoane cu oltenii.

În urma transferului la Universitatea Craiova, Monday Etim a devenit cel mai scump transfer din istoria Hilleröd Fodbold. Oltenii au plătit 350.000 de euro în schimbul atacantului, iar suma totală, cu bonusuri, poate ajunge la 600.000 de euro, anunță danezii de la Tipsbladet.



"Este un transfer istoric", au titrat danezii, după mutarea lui Etim la Craiova.

Etim a fost legitimat în debutul carierei la mai multe cluburi din Statele Unite ale Americii, precum Montverde Academy, Los Angeles FC, Orange County sau Rio Grande Valley FC Toros.



Din 2019, Etim a evoluat în Danemarca pentru cluburi din liga a doua sau a treia, precum FC Roskilde, FC Helsingor sau Hillerød Fodbold.

