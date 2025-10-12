Aeronava care îi transporta a fost forțată să aterizeze de urgență în Angola, după ce parbrizul s-a fisurat în timpul zborului, la scurt timp după decolare.



Panică la scurt timp după realimentare



Echipa Nigeriei se întorcea din Polokwane, Africa de Sud, unde obținuse o victorie importantă, scor 2-1, împotriva naționalei din Lesotho, într-un meci contând pentru preliminariile Cupei Mondiale. Avionul, un charter operat de ValueJet Airline, a făcut o oprire de rutină pentru realimentare în Luanda, capitala Angolei.



Coșmarul a început la 25 de minute după ce aeronava a decolat din Luanda. Piloții au observat o fisură majoră în parbriz și au luat decizia de a se întoarce imediat pe aeroport, unde au efectuat cu succes o aterizare de urgență.



Federația Nigeriană de Fotbal a confirmat incidentul și a transmis că toți jucătorii și oficialii sunt în siguranță, potrivit Daily Mail. Incidentul a cauzat însă o întârziere majoră în programul echipei, care urma să ajungă în Uyo pentru meciul crucial de marți, cu Benin. Oficiali guvernamentali, inclusiv Ministrul Aviației, lucrează pentru a trimite un alt avion care să preia echipa.



La bordul aeronavei se aflau cinci jucători care evoluează în Premier League: Calvin Bassey, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi de la Fulham, Frank Onyeka de la Brentford și Tolu Arokodare de la Wolves. Pe lângă aceștia, în lot se mai regăsesc nume importante precum Victor Osimhen și Ademola Lookman.

