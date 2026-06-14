Tehnicianul român a cucerit titlul și Cupa Italiei, iar conducerea clubului i-a răsplătit performanțele cu o prelungire de contract până în 2028.
Una dintre primele decizii importante pe care va trebui să le ia îl privește pe Yanis Massolin, mijlocașul ofensiv francez transferat de Inter în ultima zi a perioadei de mercato din ianuarie 2026.
Cristi Chivu trebuie să ia o decizie importantă
După semnarea contractului cu gruparea din Milano, Massolin a rămas sub formă de împrumut la Modena, în Serie B, unde a avut un sezon solid. Francezul de 23 de ani a bifat 30 de apariții în toate competițiile, a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive.