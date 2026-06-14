Cristi Chivu trebuie să ia o decizie importantă

Cristi Chivu trebuie să ia o decizie importantă Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu pregătește deja noul sezon la Inter, după anul de debut spectaculos pe banca nerazzurrilor. 

TAGS:
cristi chivuYanis Massolin
Din articol

Tehnicianul român a cucerit titlul și Cupa Italiei, iar conducerea clubului i-a răsplătit performanțele cu o prelungire de contract până în 2028.

Una dintre primele decizii importante pe care va trebui să le ia îl privește pe Yanis Massolin, mijlocașul ofensiv francez transferat de Inter în ultima zi a perioadei de mercato din ianuarie 2026.

Cristi Chivu trebuie să ia o decizie importantă

După semnarea contractului cu gruparea din Milano, Massolin a rămas sub formă de împrumut la Modena, în Serie B, unde a avut un sezon solid. Francezul de 23 de ani a bifat 30 de apariții în toate competițiile, a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive.

Potrivit presei din Italia, Massolin va participa la pregătirea de vară a lui Inter, unde va fi evaluat direct de Cristi Chivu.

Totuși, cel mai probabil scenariu rămâne o nouă cedare temporară pentru a acumula experiență la un nivel mai ridicat.

Există și varianta ca fotbalistul cotat la 4,5 milioane de euro să fie inclus într-o eventuală tranzacție, Inter luând în calcul folosirea sa ca monedă de schimb pentru unul dintre obiectivele din mercato.

„Massolin revine la Inter. Cel mai plauzibil scenariu este un nou împrumut, însă totul va depinde de Cristi Chivu și de impresia pe care o va lăsa în perioada de pregătire”, au notat cei de la SpazioInter.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Transferul dorit de Daniel Pancu la Rapid se face: „Îl definitivăm şi-l anunţăm”
Transferul dorit de Daniel Pancu la Rapid se face: „Îl definitivăm şi-l anunţăm”
Gigi Becali, refuzat de un mare rapidist! Și-au dat întâlnire în biserică: „Am avut o discuție”
Gigi Becali, refuzat de un mare rapidist! Și-au dat întâlnire în biserică: „Am avut o discuție”
Clubul a anunțat mutarea: Cosmin Olăroiu a semnat noul contract
Clubul a anunțat mutarea: Cosmin Olăroiu a semnat noul contract
ULTIMELE STIRI
Cine va juca finala Champions League: a fost spectacol total în semifinale!
Cine va juca finala Champions League: a fost spectacol total în semifinale!
E gata transferul lui Matei Ilie! Cât încasează CFR Cluj: ”A plecat”
E gata transferul lui Matei Ilie! Cât încasează CFR Cluj: ”A plecat”
U Cluj se mută! Pe ce stadioane pot juca ”studenții” în Europa League: ”Astea sunt variantele”
U Cluj se mută! Pe ce stadioane pot juca ”studenții” în Europa League: ”Astea sunt variantele”
Haiti - Scoția 0-1 și britanicii sunt lideri în Grupa C
Haiti - Scoția 0-1 și britanicii sunt lideri în Grupa C
Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB
Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

1.000.000 de euro pentru Malcom Edjouma!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Finala Champions League, la București! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu

Finala Champions League, la București! Anunțul făcut de Răzvan Burleanu

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

Gata, Darius Olaru pleacă de la FCSB! Când va face vizita medicală la noua echipă

Jovo Lukic prinde transferul carierei: ”U” Cluj dă lovitura

Jovo Lukic prinde transferul carierei: ”U” Cluj dă lovitura



Recomandarile redactiei
E gata transferul lui Matei Ilie! Cât încasează CFR Cluj: ”A plecat”
E gata transferul lui Matei Ilie! Cât încasează CFR Cluj: ”A plecat”
Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB
Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB
Eric a analizat sezonul făcut de FCSB și a găsit o meteahnă din fotbalul românesc: „Mereu se plâng”
Eric a analizat sezonul făcut de FCSB și a găsit o meteahnă din fotbalul românesc: „Mereu se plâng”
U Cluj se mută! Pe ce stadioane pot juca ”studenții” în Europa League: ”Astea sunt variantele”
U Cluj se mută! Pe ce stadioane pot juca ”studenții” în Europa League: ”Astea sunt variantele”
Cine va juca finala Champions League: a fost spectacol total în semifinale!
Cine va juca finala Champions League: a fost spectacol total în semifinale!
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

stirileprotv Șansele ca Guvernul Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului. „Matematica” învestirii după anunțurile PNL și USR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

stirileprotv Eugen Tomac ar vrea să elimine CASS pentru mame: „Impactul bugetar e minim”. Ce spunea Ilie Bolojan când a decis taxarea lor

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!