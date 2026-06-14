Cristi Chivu trebuie să ia o decizie importantă

După semnarea contractului cu gruparea din Milano, Massolin a rămas sub formă de împrumut la Modena, în Serie B, unde a avut un sezon solid. Francezul de 23 de ani a bifat 30 de apariții în toate competițiile, a marcat trei goluri și a oferit trei pase decisive.

Una dintre primele decizii importante pe care va trebui să le ia îl privește pe Yanis Massolin , mijlocașul ofensiv francez transferat de Inter în ultima zi a perioadei de mercato din ianuarie 2026.

Tehnicianul român a cucerit titlul și Cupa Italiei , iar conducerea clubului i-a răsplătit performanțele cu o prelungire de contract până în 2028.

Potrivit presei din Italia, Massolin va participa la pregătirea de vară a lui Inter, unde va fi evaluat direct de Cristi Chivu.

Totuși, cel mai probabil scenariu rămâne o nouă cedare temporară pentru a acumula experiență la un nivel mai ridicat.

Există și varianta ca fotbalistul cotat la 4,5 milioane de euro să fie inclus într-o eventuală tranzacție, Inter luând în calcul folosirea sa ca monedă de schimb pentru unul dintre obiectivele din mercato.

„Massolin revine la Inter. Cel mai plauzibil scenariu este un nou împrumut, însă totul va depinde de Cristi Chivu și de impresia pe care o va lăsa în perioada de pregătire”, au notat cei de la SpazioInter.