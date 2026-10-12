Neverosimil! Naționala care a învins cu 22-0 la general în calificările pentru JO 2028

„Harambee Starlets” a învins Seychelles cu 11-0 în returul disputat luni, la Nairobi, și s-a impus cu același scor și în prima manșă. Astfel, Kenya a câștigat dubla confruntare cu un neverosimil 22-0 la general.
Kenya a trecut cu 22-0 la general de Seychelles
Jentrix Shikangwa a fost protagonista returului. Revenită în lotul naționalei, atacanta a reușit un hat-trick, cu goluri în minutele 17, 20 și 65.
Sylvia Makungu, Violet Nanjala și Vivian Nasaka au înscris câte o dată, iar Mwanahalima Adam și Marion Serenge au reușit fiecare câte o „dublă”. Fascila Adhiambo a completat lista marcatoarelor.
Kenya a condus cu 5-0 la pauză, iar selecționerul Godfrey „Solo” Oduor a schimbat întreaga echipă de start față de prima manșă.
Ambele partide s-au disputat în Nairobi. În turul al treilea al calificărilor africane, programat în perioada februarie–martie 2027, Kenya va întâlni câștigătoarea duelului dintre Malawi și Zimbabwe.
- Doar două reprezentative africane vor obține calificarea la turneul olimpic de fotbal feminin de la Los Angeles, din 2028.