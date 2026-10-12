Neverosimil! Naționala care a învins cu 22-0 la general în calificările pentru JO 2028

Neverosimil! Naționala care a învins cu 22-0 la general în calificările pentru JO 2028 Fotbal extern
SPORT.RO
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Naționala feminină a Kenyei a obținut o calificare categorică în turul următor al preliminariilor africane pentru Jocurile Olimpice din 2028. 

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„Harambee Starlets” a învins Seychelles cu 11-0 în returul disputat luni, la Nairobi, și s-a impus cu același scor și în prima manșă. Astfel, Kenya a câștigat dubla confruntare cu un neverosimil 22-0 la general.

Kenya a trecut cu 22-0 la general de Seychelles

Jentrix Shikangwa a fost protagonista returului. Revenită în lotul naționalei, atacanta a reușit un hat-trick, cu goluri în minutele 17, 20 și 65. 

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Sylvia Makungu, Violet Nanjala și Vivian Nasaka au înscris câte o dată, iar Mwanahalima Adam și Marion Serenge au reușit fiecare câte o „dublă”. Fascila Adhiambo a completat lista marcatoarelor.

Kenya a condus cu 5-0 la pauză, iar selecționerul Godfrey „Solo” Oduor a schimbat întreaga echipă de start față de prima manșă.

Ambele partide s-au disputat în Nairobi. În turul al treilea al calificărilor africane, programat în perioada februarie–martie 2027, Kenya va întâlni câștigătoarea duelului dintre Malawi și Zimbabwe.

  • Doar două reprezentative africane vor obține calificarea la turneul olimpic de fotbal feminin de la Los Angeles, din 2028.
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