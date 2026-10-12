La o zi după partidă, Gigi Becali a intervenit telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, și a dezvăluit că se va ocupa personal de transferuri în perioada următoare.

„Eu! De acum încolo, eu! Eu! Mă apuc de tehnologie și eu la bătrânețe. Aduc 3-4-5 jucători, aduc și alții în vară, și alții, și alții, până se face treaba!”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

FCSB, la două puncte de primele șase locuri

La momentul redactării articolului, FCSB ocupă locul 8 în Superliga, cu 15 puncte, la două lungimi de Farul Constanța, echipa de pe poziția a șasea. În 11 etape, roș-albaștrii au înregistrat patru victorii, trei remize și patru înfrângeri, cu un golaveraj de -3.

Pentru FCSB urmează deplasarea cu FC Voluntari, programată luni, 19 octombrie, de la ora 21:00. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.