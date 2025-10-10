7-0, scorul serii în preliminariile CM 2026! "Elefanții" au golaveraj 22-0, dar încă nu s-au calificat la Mondial

Coasta de Fildeș a înregistrat cea mai mare victorie a zilei, scor 7-0, în duelul din deplasare cu reprezentativa din Seychelles.



"Elefanții" au golaveraj 22-0, dar încă nu s-au calificat la Mondial



Coasta de Fildeș s-a distrat cu codașa grupei. La pauză, ivorienii au condus cu 4-0 în Seychelles. Ibrahim Sangare (7'), Emmanuel Agbadou (17'), Oumar Diakite (32') și Evann Guessand (39') au înscris în prima parte. După pauză au punctat și Yan Diomande (55'), Simon Adingra (67') și Franck Kessie (90').



"Elefanții" au un parcurs aproape perfect în preliminarii, dar ar putea rata calificarea directă la CM 2026. Coasta de Fildeș a înregistrat șapte victorii și două remize în cele nouă meciuri disputate în Grupa F. Naționala pregătită de Emerse Fae are un golaveraj de invidiat: 22-0.



Cu toate acestea, soarta calificării va fi decisă în ultima etapă. Coasta de Fildeș va primi vizita Kenyei, iar Gabon va înfrunta Burundi. Gabonezii ocupă locul 2 în grupă, cu 22 de puncte, la doar o lungime în spatele liderului Coasta de Fildeș. Astfel, dacă Gabon va caștiga în ultima rundă și Coasta de Fildeș se va încurca, ivorienii vor ajunge la baraj.



Clasamentul Grupei F



Coasta de Fildeș are la activ trei prezențe la Mondial: 2006, 2010 și 2014. În 2026, turneul final va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada.

