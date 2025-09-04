VIDEO Hat-trick fulger în jumătate de oră și naționala surpriză este aproape de primul Campionat Mondial din istorie!

Hat-trick fulger &icirc;n jumătate de oră și naționala surpriză este aproape de primul Campionat Mondial din istorie! CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Denis Bouanga, colegul lui Alexandru Băluţă de la Los Angeles FC, a făcut legea în preliminariile africane.

TAGS:
Denis BouangaGabonPierre-Emerick AubameyangSeychellesalexandru baluta
Din articol

Echipa naţională a Gabonului a învins miercuri, în deplasare, scor 4-0, naţionala Insulelor Seychelles, în etapa a şaptea din grupa F africană a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026. 

Primele trei goluri au fost marcate de Denis Bouanga, coechipierul lui Alexandru Băluţă la Los Angeles FC.

4, 34 și 38, minutele triplei lui Denis Bouanga

Naţionala Gabonului şi-a impus jocul încă din primele minute ale meciului disputat în Mauritius, pe stadionul din Cote d’Or National Sports Complex. 

Împotriva unui adversar slab, Insulele Seychelles, gabonezii au controlat dispta şi Denis Bouanga, coechipierul lui Alexandru Băluţă la Los Angeles FC, a deschis scorul în minutul 4. 

Până la pauză tot Bouanga a mai marcat de două ori, în minutele 34 şi 38. Scorul final a fost stabilit de Yannis M'Bemba, jucătorul olandezilor de la Dordrecht, în minutul 89 şi Gabon s-a impus cu 4-0.

De la învingători a lipsit căpitanul și golgheterul echipei, starul Pierre-Emerick Aubameyang (36 de ani), acum din nou la Olympique Marseille după ce a evoluat la AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona sau Chelsea.

Gabon, lider în Grupa F

În Frupa F conduce Gabon, care are şase victorii şi o înfrângere, adunând 19 puncte, cu trei mai multe decât Coasta de Fildeş, ocupanta locului secund. 

Urmează Burundi (10 p), Kenya (6 p), Gambia (4 p), iar naţionala din Insulele Seychelles este ultima, cu şapte înfrângeri din tot atâtea meciuri şi cu catastrofalul golaveraj -32 (2 goluri marcate vs 34 de goluri primite).

Gabon nu s-a calificat niciodată la vreun turneu final de Campionat Mondial.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;El l&iacute;der m&aacute;ximo&rdquo; Dayro Moreno, convocat la 40 de ani la naționala Columbiei pentru preliminariile Campionatului Mondial!
”El líder máximo” Dayro Moreno, convocat la 40 de ani la naționala Columbiei pentru preliminariile Campionatului Mondial!
Ce atacant a pierdut Rom&acirc;nia! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League
Ce atacant a pierdut România! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League
ULTIMELE STIRI
Leo Messi, ultimul meci &icirc;n Argentina?! Selecționerul Scaloni, &icirc;n lacrimi la conferința de presă
Leo Messi, ultimul meci în Argentina?! Selecționerul Scaloni, în lacrimi la conferința de presă
Dorit de FCSB, semnează cu un alt club! Motivul surprinzător pentru care campioana Rom&acirc;niei ar fi renunțat la transfer
Dorit de FCSB, semnează cu un alt club! Motivul surprinzător pentru care campioana României ar fi renunțat la transfer
Gigi Becali, reacție explozivă la transferul lui Zouma, la CFR: &bdquo;Niciodată &icirc;n viața mea!&ldquo;
Gigi Becali, reacție explozivă la transferul lui Zouma, la CFR: „Niciodată în viața mea!“
Totul p&acirc;nă la bani! Turcii au scris cum l-a convins Alanyaspor pe Ianis Hagi să spună &rdquo;pas&rdquo; ofertelor din Top 5 campionate
Totul până la bani! Turcii au scris cum l-a convins Alanyaspor pe Ianis Hagi să spună ”pas” ofertelor din Top 5 campionate
Cota de piață a lui CFR Cluj a explodat după sosirea lui Kurt Zouma! Cum arată acum top 3 &icirc;n Superliga
Cota de piață a lui CFR Cluj a explodat după sosirea lui Kurt Zouma! Cum arată acum top 3 în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Transformarea lui Dwayne Johnson: &bdquo;Unde s-au dus mușchii lui?!?&ldquo;

Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“

CITESTE SI
Ilie Bolojan: &bdquo;Cel puţin o treime&rdquo; din comunele din Rom&acirc;nia nu acoperă nici măcar salariile din veniturile &icirc;ncasate

stirileprotv Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese

stirileprotv De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!