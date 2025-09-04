Primele trei goluri au fost marcate de Denis Bouanga , coechipierul lui Alexandru Băluţă la Los Angeles FC.

4, 34 și 38, minutele triplei lui Denis Bouanga



Naţionala Gabonului şi-a impus jocul încă din primele minute ale meciului disputat în Mauritius, pe stadionul din Cote d’Or National Sports Complex.

Împotriva unui adversar slab, Insulele Seychelles, gabonezii au controlat dispta şi Denis Bouanga, coechipierul lui Alexandru Băluţă la Los Angeles FC, a deschis scorul în minutul 4.

Până la pauză tot Bouanga a mai marcat de două ori, în minutele 34 şi 38. Scorul final a fost stabilit de Yannis M'Bemba, jucătorul olandezilor de la Dordrecht, în minutul 89 şi Gabon s-a impus cu 4-0.

De la învingători a lipsit căpitanul și golgheterul echipei, starul Pierre-Emerick Aubameyang (36 de ani), acum din nou la Olympique Marseille după ce a evoluat la AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona sau Chelsea.

