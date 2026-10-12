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Din articol Nota 5 și suspendare pentru Alhassan

Baba Alhassan, ex-FCSB, a fost eliminat în partida Bursaspor - Mardin 1969, scor 1-2, din etapa a noua a ligii secunde, după ce a primit două cartonașe galbene în decurs de numai patru minute. Primul avertisment a venit în minutul 90+3. După un duel la mijlocul terenului, Alhassan a luat mingea și a aruncat-o departe pentru a întârzia reluarea jocului. Apoi, mijlocașul l-a împins pe un adversar, iar arbitrul i-a arătat cartonașul galben. VEZI VIDEO MAI JOS

Nota 5 și suspendare pentru Alhassan Mardin 1969 a dat lovitura în minutul 90+4, când Dimitrov a marcat golul victoriei, pentru 2-1. Trei minute mai târziu, Alhassan a fost eliminat. În încercarea de a face pressing, fotbalistul a intrat cu talpa sus și și-a lovit adversarul pe picior. Arbitrul a dictat al doilea cartonaș galben, iar fostul jucător de la FCSB a protestat vehement înainte să părăsească terenul.

Ugandezul a fost titular și a primit nota 5,4 din partea specialiștilor de la Flashscore, cea mai mică dintre jucătorii de câmp. Doar portarul gazdelor, Matsii, a avut o evaluare mai slabă, cu 5,3. În urma eliminării, mijlocașul va fi suspendat pentru o etapă în liga secundă din Turcia. Baba Alhassan a semnat în această vară un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu Mardin 1969. Cotat la 900.000 de euro, acesta a plecat de la FCSB după ce Gigi Becali a decis să restructureze lotul, în urma eliminării din preliminariile Conference League. În perioada petrecută la formația bucureșteană, Alhassan a bifat 110 apariții oficiale, două goluri, cinci pase decisive și patru trofee.

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