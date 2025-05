Coliseum și SoFi Stadium vor fi gazdele ceremoniilor de deschidere și închidere

Organizatorii LA28 au anunțat că Los Angeles Memorial Coliseum (77.500 de locuri) și SoFi Stadium (100.240 de locuri) vor fi gazdele comune ale deschiderii Jocurilor Olimpice de Vară, pe 14 iulie 2028, dar și ale festivității de închidere a evenimentului, pe 30 iulie.



Ceremonia va începe cu un prolog pe Coliseum, apoi torța olimpică va face un drum scurt până pe arena din Inglewood, iar restul evenimentului va fi transmis prin intermediul ecranelor pe primul stadion. La finalul competiției, ordinea va fi inversă, cu Coliseum urmând să găzduiască ultimul segment al spectacolului. De asemenea, SoFi Stadium va fi folosit în același scop, pe 15 și 27 august, pentru Jocurile Paralimpice.



Coliseum, care este gazda echipei de fotbal american USC Trojans, a mai fost folosit la competițiile din 1932 și 1984, va deveni astfel prima arenă pe care se țin trei ediții ale Jocurilor Olimpice. Deși Londra (1908, 1948, 2012) și Paris (1900, 1924, 2024) au găzduit fiecare de trei ori Olimpiada, cele două metropole europene au folosit locații diferite.



În prima săptămână a JO 2028, pe Coliseum se vor avea loc întrecerile de atletism. De cealaltă parte, SoFi Stadium va găzdui probele de înot, în a doua săptămână a competiției.



JO 2028 vor costa aproape 7 miliarde de dolari

Jocurile Olimpice de la Los Angeles au un cost estimat de 6.88 miliarde de dolari, toți banii fiind atrași de la sponsori din sectorul privat, în timp ce autoritățile din California au alocat 250 de milioane de dolari pentru cheltuieli neașteptate. Va fi cea mai ieftină ediție din secolul XXI, beneficiind de faptul că nu vor fi construite locații noi.



Ca o comparație, cheltuielile de organizare sunt mai mici decât cele de la Paris 2024 (10.8 miliarde de dolari), Tokyo 2020 (28 de miliarde de dolari), Rio de Janeiro 2016 (13.1 miliarde de dolari), Londra 2012 (14.6 miliarde de dolari), Beijing 2008 (44 miliarde de dolari), Atena 2004 (11 miliarde de dolari) și Sydney 2000 (7 miliarde de dolari).



La această ediție vor fi folosite următoarele locații: Los Angeles Memorial Coliseum (atletism), Rose Bowl (fotbal), Crypto.com Arena (gimnastică), Intuit Dome (baschet), BMO Stadium (flag football, lacrosse), SoFi Stadium (înot), Riviera Country Club (golf), Fairplex Temporary Stadium (cricket), LA84 Foundation/John C. Argue Swim Stadium (răsituri în apă), Long Beach (înot sincron, canotaj în ape deschise, cățărare, volei pe plajă), Venice Beach (triatlon, ciclism șosea, maraton), Santa Anita Park (hipism), Trestles Beach (surfing), South El Monte (tir), Sepulveda Basin Recreation Area (pentatlon modern), Anaheim (volei), Carson (tir cu arcul), Universal Studios Lot (squash), Sepulveda Basin (baschet 3x3), Dodgers Stadium (baseball), Riversport Rapids (Oklahoma City, canoe slalom) și Devon Park (Oklahoma City, softball).



Satul Olimpic va fi situat în campusul University of California, Los Angeles (UCLA), în timp ce Media Village va fi găzduit de clădirile din incinta University of Southern California. Securitatea va fi coordonată de United States Department of Homeland Security.



