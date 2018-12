"N-AM VENIT AICI SA DANSEZ!" Ada Hegerberg iese la atac! Povestea serii ULUITOARE in care a cucerit Balonul de Aur!

Ada Hegerberg si-a spus povestea in The Players Tribune, site-ul unde sportivi din toata lumea isi spun singuri povestea.

Ada Hegerberg a prima femeie din istorie care castiga Balonul de Aur. Ea s-a urcat pe scena alaturi de Luka Modric, castigatorul de la masculin si Kylian Mbappe, castigatorul trofeului Kopa, acordat celui mai bun jucator U21.

Seara jucatoarei in varsta de 23 de ani de la Lyon a fost partial stricata de o gluma proasta facuta de prezentator, DJ-ul Martin Solveig, care a intrebat-o pe scena daca poate sa danseze din fund (twerking).



Comentariul lui Solveig a venit intr-un moment istoric in fotbalul mondial. Revista France Football a decis sa acorde pentru prima data un Balon de Aur pentru fotbalul feminin, iar Ada Hegerberg este prima castigatoare.



"N-o sa uit ceremonia pentru acordarea Balonului de Aur nici daca traiesc 200 de ani! Nu are nicio legatura cu dansul. E doar despre respect!", scrie Ada, care a marturisit ca a aflat cu 2 saptamani inainte de gala de la Paris ca e prima castigatoare din istorie a Balonului de Aur.

Provenita dintr-un mic sat norvegian, Ada Hegerberg este fiica de antrenori de fotbal, iar sora ei mai mare joaca la PSG. Cand era mica, sora Adei, Adrine, era capitanul unei echipe de baieti. A inspirat-o si pe Ada sa se apuce de fotbal, iar acum sunt ambele in topul mondial din fotbalul feminin.

Dupa multa munca, Ada a ajuns la Lyon, una din cele mai puternice echipe din lume, acolo unde jucatoarele de la echipa feminina sunt tratate pe picior de egalitate cu baietii.

Ada spune ca gluma facuta de prezentator nu avea cum sa-i strice seara. Era mult prea fericita sa fie alaturi de marii jucatori ai planetei.

"Cand am mers pe scena sa accept premiul, totul era calm. Totul era cald. Totul era perfect. Am privit spre public si am vazut multi fotbalisti uimitori. Fotbalul feminin si cel masculin erau impreuna. Ce moment incredibil si frumos. Nu o sa-l las sa fie stricat de o gluma proasta a unui prezentator. Nu mi-a stricat momentul. Nu imi strica amintirile!", scrie Ada.



"POT SA CANT SI SA JOC CEVA FOTBAL! SA DANSEZ NU POT, SORRY!"



La finalul galei, Ada si familia s-au plimbat prin Paris, iar in toiul noptii au ajuns intr-un restaurant Iranian!

"Ceremonia s-a terminat destul de tarziu, la final am iesit la plimbare cu familia mea pe strazile din Paris cu Balonul de Aur la brat. Ne-am oprit sa facem cateva poze la Arcul de Triumf si am realizat ca ne este foame. Dar era miezul noptii, toate restaurantele erauu inchise. Am tot mers si am gasit un mic restaurant iranian deshis pe o strada laturalnica. Era gol, doar un cantaret iranian canta foarte tare. Isi canta inima pe scena, iar noi mancam kebab si ne aminteam de seara petrecuta. Apoi telefonul mi-a explodat cu mesaje legate de comentariile prezentatorului. Nu aveam idee ca s-a viralizat. Am primit o multime de mesaje, inclusiv de la fotbalist. Chiar si Mario Balotelli mi-a scris un mesaj tare, a fost o surpriza atat de placuta. Dar nu le-am citit pe toate pana a doua zi. In acea seara, nu m-am putut deranja. Ne-am distrat de minune. Chelnerul a observat o chestie stralucitoare la mine in cutie si m-a intrebat ce e ala. Mama i-a spus ...eh, nimic, doar Balonul de Aur! Apoi l-am scos din cutie si am inceput sa facem poze cu toata lumea din restaurant. A fost chiar o scena. Norvegieni, iranieni, parizieni, un cantaret vesel si ...Balonul de Aur!

Daca mi se poate intampla mie, se poate intampla oricui. Asa ca, nu, sorry, nu pot sa fac twerking. Dar, daca ma prinzi in seara potrivita si ma simt bine, si daca pui un cantec iranian perfect, pot sa-mi cant inima.

Si pot sa joc si putin fotbal", e textul scris de Ada pe The Players Tribune.