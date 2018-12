Scandal dupa Balonul de Aur! "Fantoma" care putea influenta castigatorul: nu l-a votat pe Modric

Luka Modric este castigatorul Balonului de Aur in 2018.

Cristiano Ronaldo si Griezmann au completat podiumul, Mbappe a fost pe 4, iar Messi a terminat cursa abia pe pozitia a cincea. Ca in fiecare an, nici aceasta editie a Balonului de Aur nu a fost lipsita de controverse.

Potrivit MundoDeportivo, jurnalistul care reprezenta Insulele Comore nu exista in realitate. Conform sursei citate, Addou Boina, numele sub care s-a votat din partea Insulelor Comore nu exista, iar institutia de presa pe care teoretic o reprezenta a fost inchisa in urma cu sase ani.

"Sunt surprins sa vad ca ziarul Albalad Comores exista. Stiu sigur si aceasta e realitate: ziarul a fost inchis in urma cu 6 ani. Si niciodata nu a existat un reporter cu numele de Addou Boina", a declarat Toimimou Abdou, fost fotoreporter al ziarului.

"Fantoma" Addou Boina l-a vazut pe Mbappe drept cel mai bun jucator din 2018. Francezul a fost urmat, in topul oferit de Insulele Comore, de Modric, Ronaldo, Hazard si Salah.