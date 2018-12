O legenda a Barcei a rabufnit! "Ronaldo ar fi trebuit sa castige Balonul de Aur!" De ce nu e Modric cel mai bun fotbalist din 2018

Discutiile in jurul castigatorului Balonului de Aur nu se mai termina.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Cristiano Ronaldo ar fi trebuit sa castige Balonul de Aur in acest an, in fata lui Luka Modric.

Asta sustine Rivaldo, legendarul fotbalist al Barcelonei.

Modric a castigat Balonul de Aur in 2018 si a intrerupt suprematia de 10 ani in care Cristiano Ronaldo si Lionel Messi si-au impartit acest trofeu.

Messi s-a clasat abia al cincilea, in timp ce Cristiano Ronaldo a fost al doilea.

"Este intotdeauna greu sa-ti spui parerea pe acest subiect. Luka Modric a avut un sezon extraordinar in 2018, a castigat Champions League si a ajutat Croatia sa fie in finala Cupei Mondiale, dar daca as fi avut de ales, l-as fi votat pe Cristiano Ronaldo.

Portughezul a inscris o multime de goluri sezonul trecut, a castigat Champions League si a inscris un gol senzational impotriva lui Juventus in deplasare.

El si-a dovedit valoarea si la Cupa Mondiala, unde a inscris de patru ori, cu un hat-trick impotriva Spaniei, deci cred ca el ar fi meritat acest premiu mai mult decat oricine", a spus Rivaldo.