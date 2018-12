BALONUL DE AUR 2018 | "Cand m-ati sunat, am plans!" Momente incredibile pentru Modric atunci cand a vazut prima oara 'Balonul de Aur'! Ce reactie fantastica a avut

Luka Modric a trait la intensitate fiecare moment din drumul spre 'Balonul de Aur'.

In momentul in care a vazut pentru prima oara trofeu, Modric a fost aproape sa izbucneasca in plans. Croatul a recunoscut ca i-au dat lacrimile in momentul in care France Football l-a anuntat la telefon ca el e castigatorul celui mai important trofeu individual din fotbal!

"Esti pregatit sa-l tii in brate?" - l-au intrebat francezii pe Modric, care s-a fastacit ca un pusti inainte sa ia in brate mingea de aur.