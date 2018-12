Modric a luat Balonul de Aur, dar a fost ECLIPSAT de un coleg la antrenament! Aparitie SOC pentru urmasul lui Ronaldo la Real. VIDEO

Luka Modric e noul super star mondial de la Real Madrid, primul jucator care intrerupe suprematia Messi - Ronaldo dupa 10 ani!

Ronaldo a plecat de la Real, iar locul sau in cursa pentru Balonul de Aur a fost luat de Luka Modric. Croatul e un jucator complet dierit, deloc spectaculos in media si viata personala, dar care a reusit sa se impuna prin jocul sau imperial de la mijlocul terenului, atat la Real cat si la nationala croatiei.

Madrilenii inca ii mai cauta un inlocuitor lui Ronaldo si se pare ca l-au gasit, macar in privinta aparitiilor excentrice la antrenament.

Mariano Diaz a fost adus ca o mare speranta in vara, insa evolutiile sale inca nu s-au ridicat la asteptari. Cu doar 5 aparitii in acest sezon, Diaz si-a facut cadou o masina Rolls Royce Wraith in valoare de 300.000 de euro.

Madrilenii il asteptau pe Modric cu Balonul de Aur pentru obisnuita poza de grup. Au facut-o de patru ori in ultimii ani pentru Cristiano Ronaldo. Modric e al 11-lea Balon de Aur din istoria lui Real Madrid.