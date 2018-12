Ada Hegerberg, prima reactie dupa ce fost rugata sa faca twerking pe scena: "Nu e hartuire sexuala!"

Retelele de socializare au luat foc dupa incidentul incredibil petrecut la gala decernarii Balonului de Aur.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Jucatoarea norvegiana Ada Hegerberg a devenit prima femeie din istorie care castiga Balonul de Aur, insa seara ei a fost una controversata. Prezent pe scena, DJ-ul francez Martin Solveig a intrebat-o in mod ciudat daca vrea sa faca twerking, celebrul dans cu miscari ale posteriorului.

Ada a refuzat si spune ca era prea fericita in acele momente ca sa constientizeze ce i se intampla. Totul s-a terminat cu scuzele DJ-ului, care era trist pentru gafa comisa.

"A venit la mine dupa ceremonie si era foarte trist ca s-a intamplat asa. Chiar nu am considerat ca e hartuire sexuala sau ceva de genul in acel moment. Eu sincer eram doar fericita pentru ca am castigat Balonul de Aur. Altceva nu mai conteaza", a spus Ada Hegerberg pentru goal.com.

Nu a fost singurul incident pentru Ada la ceremonia de la Paris. Ea i-a multumit lui Michel Aulas, presedintele echipei la care joaca - Lyon, iar parizienii au fluierat copios.