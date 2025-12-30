Mutarea iernii! Elevul lui Cristi Chivu, gata să semneze cu Barcelona

Mutarea iernii! Elevul lui Cristi Chivu, gata să semneze cu Barcelona
Barcelona vrea să își întărească lotul în această perioadă de iarnă.

cristi chivude vrijInterSerie ABarcelona
Hansi Flick a reușit să își redreseze echipa în luna decembrie, după ce catalanii au suferit înfrângeri importante în Champions League cu Chelsea și PSG, dar și în La Liga cu rivala Real Madrid.

Formația „blaugrana” este pe primul loc în campionat și are cu patru puncte mai multe decât rivala din Madrid.

De Vrij, cale liberă pentru un împrumut la Barcelona

Stefan de Vrij este fundașul lui Inter care a jucat mai puțin în acest sezon, sub comanda lui Cristi Chivu. Inter îi mai are în lot pe Bastoni, Bisseck, Akanji, Palacios, Acerbi pentru acea poziție.

Barcelona este interesată de împrumutul jucătorului olandez, iar „nerazzurrii” sunt dispuși să îl cedeze, conform Tribuna. Hansi Flick vrea să acopere gaura din apărare lăsată de accidentare lui Andreas Christensen, care nu va mai evolua în această stagiune cel mai probabil.

De Vrij a fost adus gratis de la Lazio și a devenit rapid o piesă importantă în anii precedenți, strângând 287 de meciuri pentru nerazzurri, cu 13 goluri și 8 assist-uri. 

În actualul sezon, însă, sub comanda lui Chivu, a bifat doar opt apariții, totalizând 586 de minute, un detaliu care spune multe despre statutul său actual.

Internaționalul olandez are 77 de selecții la națională și un palmares impresionant cu Inter, incluzând două titluri de campion, două Cupe ale Italiei și patru Supercupe.

