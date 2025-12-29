Inter a dominat începutul meciului și a ratat prima mare ocazie în minutul 27, prin Lautaro Martinez. Opt minute mai târziu, Marcus Thuram a trimis mingea în poartă, după o pasă a argentinianului, însă reușita a fost anulată de VAR.



Golul decisiv a venit în minutul 65, când Esposito l-a găsit perfect pe Lautaro Martinez, iar căpitanul nerazzurrilor a finalizat sigur.



Fabio Galante, dat pe spate de Cristi Chivu: „Acesta este drumul lui Inter”



Succesul de la Bergamo a fost analizat și de Fabio Galante, fost fundaș al lui Inter, invitat la emisiunea „La Domenica Sportiva”.



„Este o victorie foarte grea, pentru că răspunde rezultatelor obținute de celelalte echipe. Să câștigi la Bergamo este specific unei mari formații. Inter a arătat în ultimii ani că este puternică, iar dacă joacă la nivelul ei, este greu pentru oricine. Greșește foarte puțin. În Champions League nu merita să piardă, iar cu Napoli a făcut o primă repriză foarte bună. Acesta este drumul lui Inter, să câștige și pe terenuri dificile”, a spus Galante.



După această rundă, Inter este lider, cu 36 de puncte, urmată de AC Milan, Napoli și Juventus, toate la mică distanță. În primul meci din 2026, formația lui Cristi Chivu va juca pe teren propriu cu Bologna, pe 4 ianuarie.

