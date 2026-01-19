Revenit în România după un pelerinaj la Muntele Athos, finanțatorul campioanei a fost așteptat pe aeroport de jurnaliști, curioși să afle reacția sa vizavi de iminenta mutare a lui Olimpiu Moruțan la Rapid.



„Ce să zic? Hai, așteptați-l pe Moruțan, să vă zică el. Asta-i important. Sper să ne calificăm. Am fost vreodată altfel decât optimist?”, a spus Gigi Becali la revenirea în țară.



„FCSB e mai bună fără el”



Latifundiarul din Pipera a continuat tirada la adresa acționarului majoritar din Giulești, Dan Șucu, sugerând că Rapid se mulțumește cu jucătorii pe care FCSB nu îi mai dorește. Becali este convins că echipa sa a crescut valoric în ultimii ani și nu regretă nicio secundă că nu a intrat în cursa pentru semnătura acestuia.



„O să vedem acum. În orice caz, mai bine decât cu Moruțan. Dacă îmi părea rău, ce zici tu? Îl lăsam eu? Îl lua Șucu dacă îl voiam eu?”, a mai spus finanțatorul FCSB.



Olimpiu Moruțan a îmbrăcat tricoul roș-albastru între 2018 și 2021, perioadă în care a bifat 107 meciuri, reușind 14 goluri și 30 de pase decisive. El a fost vândut ulterior la Galatasaray pentru suma de 4,7 milioane de euro, după ce a pus umărul la câștigarea Cupei României cu FCSB.



FCSB se pregătește acum pentru confruntarea decisivă cu Dinamo Zagreb, programată joi, de la ora 22:00, în grupa principală a Europa League.

