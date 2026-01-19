Echipa internaționalului român o va întâlni miercuri pe Newcastle în faza principală Champions League.

Newcastle, avertizată în privința lui Dennis Man

Înaintea meciului, englezii de la Chronicle Live au discutat despre PSV cu jurnalistul olandez Rian Rosendaal, care i-a anunțat că echipa din Eredivisie va fi o nucă tare, chiar dacă va juca pe St. James’ Park.

”Cu siguranță, PSV poate face din nou o surpriză, deși trebuie să recunosc că au jucat cu Liverpool într-un moment perfect, când ’Cormoranii’ treceau printr-o perioadă foarte dificilă. Totul depinde de faptul dacă PSV poate face față jocului fizic al lui Newcastle și atmosferei gălăgioase de pe St James’ Park. Cred că vor fi pregătiți pentru Newcastle, deși este un meci în deplasare în Liga Campionilor și, indiferent de situație, va fi unul dificil”, a spus Rosendaal.

Întrebat care este cel mai periculos jucător al lui PSV Eindhoven, jurnalistul olandez a numit mai mulți jucători, iar de pe lista lui Rosendaal nu a lipsit nici Dennis Man, care, de când a ajuns la PSV în luna august, a reușit să marcheze de șase ori și să ofere șase pase decisive.

”Aveți grijă la Sergino Dest, Ivan Perisic, Joey Veerman, Jerdy Schouten și Dennis Man, jucătorii care ies cel mai mult în evidență. Ismael Saibari este omul-cheie în acest sezon, însă va lipsi din cauza Cupei Africii pe Națiuni”, a spus jurnalistul.