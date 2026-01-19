„Grifonii” sunt la un pas de a obține semnătura mijlocașului ofensiv Tommaso Baldanzi (22 de ani), jucător aflat sub contract cu AS Roma.



Formația preluată de omul de afaceri român la finalul anului 2024 se luptă în acest sezon pentru evitarea retrogradării, însă până acum nu a reușit mutări sonore pe piața transferurilor. Situația se poate schimba radical în următoarele ore.



Tommaso Baldanzi, aproape de Genoa



Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Genoa pregătește vizita medicală a lui Tommaso Baldanzi și așteaptă doar acordul final al celor de la AS Roma pentru a închide afacerea.



Mutarea se va realiza sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare definitivă în valoare de 10 milioane de euro. Baldanzi ar urma să semneze un contract pe termen lung, valabil până în 2030.



„Genoa pregătește deplasarea și vizita medicală a lui Tommaso Baldanzi. Rossoblù așteaptă unda verde finală din partea AS Roma, care ar trebui să vină în următoarele ore. Transferul se va face sub formă de împrumut cu opțiune de cumpărare de 10 milioane de euro, iar jucătorul va semna până în 2030”, a scris Schira pe X.



După 21 de etape, Genoa ocupă locul 16 în Serie A, cu un avans de trei puncte față de Lecce, prima echipă aflată sub linia retrogradării. Echipa antrenată de Daniele De Rossi traversează o perioadă mai bună, fiind neînvinsă în ultimele patru runde de campionat.

