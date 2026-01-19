Atacantul originar din Crișeni s-a despărțit oficial de CS Dinamo pe 14 ianuarie 2026 și a ales să continue în Liga 3, pe Bega. Fostul internațional de tineret, cotat în prezent la 75.000 de euro, aduce un plus de experiență în vestiarul bănățenilor, având în palmares două titluri de campion în Superliga, cu Viitorul și Farul, dar și o Cupă a României câștigată cu Petrolul.



Morar a evoluat în prima parte a sezonului în al doilea eșalon, pentru CS Dinamo, unde a bifat 13 partide. De-a lungul carierei, vârful a mai trecut pe la echipe de tradiție precum U Cluj, Rapid, UTA, Gaz Metan sau FC Dinamo, dar și în străinătate, la Beitar Ierusalim, Panetolikos și Niki Volou.



Revedere cu „Chirurgul” și Romario Benzar



La Timișoara, Vlad Morar va fi antrenat de Dan Alexa și va face din nou echipă cu Romario Benzar, bunul său prieten alături de care a câștigat titlul. Noul atacant al violeților a transmis că este pregătit pentru regimul dur de pregătire impus de Alexa și a subliniat importanța fanilor în lupta pentru promovare.



„Sunt bucuros că am semnat, mulțumesc colegilor, staffului, conducerii, pentru că m-au primit foarte foarte bine. Nu în ultimul rând suporterilor, pentru că am primit foarte multe mesaje de la ei și așteaptă de la noi promovarea! Romario este un prieten foarte bun, am câștigat și titlul, la Viitorul și la Farul jumătate de sezon… Suntem prieteni vechi.



Sincer, m-am uitat la meciurile din Liga 3 pe care le-au jucat acasă, deci fanii sunt incredibil! Sper să fie în continuare alături de noi, pentru că împreună putem să ne atingem obiectivele. Cu siguranță dacă o să fim 100% motivați și antrenați, cu toate că Mister o să ne omoare în perioada asta – dar asta este perioada de iarnă – și cu experiența mea sper să-i ajut pe colegi să ne îndeplinim obiectivele”, a spus Vlad Morar, noul atacant al Poli Timișoara.

